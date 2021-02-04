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Başkan Ergin, “Esnafa ciddi destek verilmeli”

04.02.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi yasakları nedeniyle kepenk kapatan ve ekonomik çıkmaza giren Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiinde esnafı ziyaret etti.Esnafın sorunlarını ve sorunlarını dinleyen Mesut Ergin, belediyeye ait mülklerden kira, esnaftan işgaliye alınmadığını, esnafa can suyu olacak her türlü projeye açık olduğunu dile getirerek zor durumda kalan esnafa çok ciddi destek verilmesi gerektiğini söyledi.Pandemi yasaklarının gündeme geldiği günden itibaren yerel yönetim olarak esnafın yanında yer aldıklarını ve onlara kolaylık sağlayacak uygulamaları yaşama geçirdiklerini hatırlatan Başkan Ergin, “Esnafımızdan işgaliye, belediye mülklerindeki kiracılarımızdan kira almıyoruz.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi yasakları nedeniyle kepenk kapatan ve ekonomik çıkmaza giren Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiinde esnafı ziyaret etti.
Esnafın sorunlarını ve sorunlarını dinleyen Mesut Ergin, belediyeye ait mülklerden kira, esnaftan işgaliye alınmadığını, esnafa can suyu olacak her türlü projeye açık olduğunu dile getirerek zor durumda kalan esnafa çok ciddi destek verilmesi gerektiğini söyledi.
Pandemi yasaklarının gündeme geldiği günden itibaren yerel yönetim olarak esnafın yanında yer aldıklarını ve onlara kolaylık sağlayacak uygulamaları yaşama geçirdiklerini hatırlatan Başkan Ergin, “Esnafımızdan işgaliye, belediye mülklerindeki kiracılarımızdan kira almıyoruz. Esnafımızı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.
Başkan Ergin, Sarımsaklı esnafının taleplerini, birim amir ve yetkilileri ile değerlendirerek aciliyeti olanların iş planına alındığını vurgulayarak, “Pandemi kısıtlamalarının ekonomik anlamda en çok etkilediği kesim olan esnafımızın yanınızdayız, zor günleri birlikte atlatacağız. Sadece Ayvalık değil dünyanın da ilk kez karşılaştığı bir salgın felaketiyle karşı karşıya kaldık ve top yekün bir mücadele sürdürüyoruz. Pandemi kısıtlamalarının ekonomik etkileri en çok küçük esnafımızı mağdur etti. Esnafımızın ayakta kalabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz, salgından kurtulana kadar yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

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