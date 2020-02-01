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Başkan Ergin’de destek verdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.02.2020 21:08 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 27 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Ayvalık Tabiat Platformu’nın, parkın içerisinde günübirlik işletmelerin açılmasına ilişkin açılan ihale ilanına karşın düzenlendiği imza kampanyası büyük ilgi görürken, kampanyaya Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’de destek verdi.Türkiye’nin en büyük yüz ölçümlü doğal parkı konumundaki Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda bazı bölümlerin kiraya verilmek amacıyla ihale ilanının yayınlanmasının ardından harekete geçen Ayvalık Tabiat Platformu ilçenin trafiğe kapalı caddesi Talatpaşa da kurduğu stantla kararın geri çekilmesi için imza kampanyası başlattı.Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören imza kampanyasına Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’de standı ziyaret edip, imza atarak destek verdi.“Kıyılar Halkındır, İşgal Edilemez”İmza standında Ayvalık Tabiat Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Bu ihalenin bir an önce iptal edilmesini, Deniz temizliği ve doğal zenginliğiyle Ayvalık Halkı’nın nefes alabildiği, denize rahatça girebildiği nadir alanlardan biri olan Ortunç Koyu’nun tel örgülerle çevrilmeden, giriş ücreti alınmadan halkın kullanımına bırakılmasını, kıyılarımızın ve ayrılmaz parçası olan doğamızın, hepimizin ortak varlığı olduğu unutulmadan korunmasını ve tüm halkımız tarafından serbestçe kullanılmasını, koruma gerekçesiyle kıyıların halka kapatılmamasını, Ayvalık Adaları Tabiat Parkının kirliliğe ve yangın riskine karşı sürekli kontrol edilmesini, uyarıcı, bilgilendirici tabelalarla donatılmasını, bakanlıkça kadro tahsisiyle istihdam edilecek koruma görevlilerinin alanda sürekli kontrol ve koruma görevi yürütmesini istiyoruz.Kıyılarımızın sadece parası olanların değil, hiçbir ayrım olmaksızın, tüm halkımız tarafından eşitlik içinde serbestçe kullanımı için gereken her şeyi yapmaya kararlı olduğumuzu, saygı ile duyururuz.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 27 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Ayvalık Tabiat Platformu’nın, parkın içerisinde günübirlik işletmelerin açılmasına ilişkin açılan ihale ilanına karşın düzenlendiği imza kampanyası büyük ilgi görürken, kampanyaya Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’de destek verdi.
Türkiye’nin en büyük yüz ölçümlü doğal parkı konumundaki Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda bazı bölümlerin kiraya verilmek amacıyla ihale ilanının yayınlanmasının ardından harekete geçen Ayvalık Tabiat Platformu ilçenin trafiğe kapalı caddesi Talatpaşa da kurduğu stantla kararın geri çekilmesi için imza kampanyası başlattı.
Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören imza kampanyasına Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’de standı ziyaret edip, imza atarak destek verdi.
“Kıyılar Halkındır, İşgal Edilemez”
İmza standında Ayvalık Tabiat Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Bu ihalenin bir an önce iptal edilmesini, Deniz temizliği ve doğal zenginliğiyle Ayvalık Halkı’nın nefes alabildiği, denize rahatça girebildiği nadir alanlardan biri olan Ortunç Koyu’nun tel örgülerle çevrilmeden, giriş ücreti alınmadan halkın kullanımına bırakılmasını, kıyılarımızın ve ayrılmaz parçası olan doğamızın, hepimizin ortak varlığı olduğu unutulmadan korunmasını ve tüm halkımız tarafından serbestçe kullanılmasını, koruma gerekçesiyle kıyıların halka kapatılmamasını, Ayvalık Adaları Tabiat Parkının kirliliğe ve yangın riskine karşı sürekli kontrol edilmesini, uyarıcı, bilgilendirici tabelalarla donatılmasını, bakanlıkça kadro tahsisiyle istihdam edilecek koruma görevlilerinin alanda sürekli kontrol ve koruma görevi yürütmesini istiyoruz.
Kıyılarımızın sadece parası olanların değil, hiçbir ayrım olmaksızın, tüm halkımız tarafından eşitlik içinde serbestçe kullanımı için gereken her şeyi yapmaya kararlı olduğumuzu, saygı ile duyururuz. Kıyılar halkındır, işgal edilemez” denildi.

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