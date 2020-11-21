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Başkan Ergü: "4 personelimiz karantinada, 9 personelimiz tedbiren izinli"

ADANA HABERLERİ  | 21.11.2020 14:28 | Son Güncelleme

Adana’nın Tufanbeyli İlçe Belediye Başkanı Remzi Ergü, Korona virüs testi pozitif çıkan dört belediye çalışanın evde karantinada tedavi gördüğünü, temaslı 9 personelinde tedbir amaçlı izinli olduğunu açıkladı.

Adana’nın Tufanbeyli İlçe Belediye Başkanı Remzi Ergü, Korona virüs testi pozitif çıkan dört belediye çalışanın evde karantinada tedavi gördüğünü, temaslı 9 personelinde tedbir amaçlı izinli olduğunu açıkladı. Ergü, belediyenin korona virüs tedbirleri kapsamında esnek çalışma düzeni içinde çalışmalarını sürdürdüğünü, 24 saat vatandaşın hizmetin olduğunu ifade etti.
Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları kaydetti;
“Görevli sağlık birimlerince 18 Kasım 2020 Çarşamba günü belediyemiz personellerinde yapılan COVİD-19 testleri neticesinde dört mesai arkadaşımızın sonuçları pozitif çıkmıştır. Bu arkadaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, arkadaşlarımız doktorlar kontrolünde evlerinde gözetim altına alınmışlardır. Test sonuçları pozitif çıkan memurlarımızla birlikte ,temaslı olan dokuz (9) arkadaşımız daha tedbiren izinli sayılarak evlerinde dinlenme ve gözlem altına alınmıştır. Belediyemizde her türlü hijyen, kontrol tedbirleri alınmış , esnek çalışma modeline geçilmiş, her bir idari birimde asgari düzeyde personel bulundurulmak üzere kamu hizmetlerinin aksamadan devamı sağlanmıştır. Çalışanlarımızın ve vatandaşımızın sağlığı ,selameti bizim için en önemli en öncelikli konudur .Belediyemizde kamu hizmetleri ile resmî iş ve işlemlerin aksamadan kesintisiz devamı temin edilmiştir. Bu nedenle çok acil ve elzem olmadıkça kısa bir süre belediyemizle ve şahsımızla ilgili irtibat ve iletişimin mümkün olduğunca telefon ve diğer iletişim araçlarıyla sağlanmasını önemle rica ederim. Telefonlarımız ve sistemlerimiz 24 saat açık ve halkımızın hizmetindedir. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı belediye şantiyesinde herhangi bir sağlık sorunu ve faaliyetlerde herhangi bir duraksama yoktur.”

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