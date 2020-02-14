Başkan Ergü karda mahsur kalan aracı kurtardı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, karda aracıyla mahsur kalan vatandaşın imdadına Belediye Başkanı Remzi Ergü yetişti.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, karla mücadele ekipleri ile birlikte sahada karda mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti. Başkan Remzi Ergü, Tozlu Mahallesinden ilçe merkezine gelmeye çalışan bir sürücünün karda mahsur kaldığını görerek yardımına koştu. Karda mahsur kalan vatandaşın aracını çekiciye yükleyen ve ilçedeki karla mücadele çalışmalarını iki gündür sahada takip eden Ergü, "Her koşulda karşılıksız bir şekilde ilçemiz ve vatandaşlarımız için hizmet için her daim sahadayız” dedi.

İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok mahallenin kapanan yollarını tüm belediye ekipleri ile mesai kavramı olmadan çalışarak açma faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Başkan Ergü, "İlçemiz şuan beyaz gelinliğe büründü. Kar yağışının getirdiği görsel şöleniyle birlikte zorlukları da var. Bizler vatandaşlarımızın kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için tüm belediye çalışanlarımız ile birlikte mesai kavramı gözetmeksizin sahadayız. Bugün kar küreme ve yol açma çalışmasında ilçe merkezine gelmekte olan ve yolda kalan bir hemşehrimiz ile karşılaştık. Bende ekiplerimizde ellerimizle aracı çekiye yükledik. Yol açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz için elimizden gelenin fazlasını yapmak için çalışmalara devam edeceğiz. Halkımızın huzurlu ve mutlu olması, olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi bizim önceliğimiz” diye konuştu.

