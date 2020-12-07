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Başkan Ergü’den CHP’li meclis üyesine tepki

ADANA HABERLERİ  | 07.12.2020 10:04 | Son Güncelleme

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, son belediye meclisinde görüşülen ve kar yağışı başlamadan önce belediyenin greyder alma talebine CHP’li Meclis Üyesi Bekir Özdemir’in karşı çıktığını belirterek, "Kürekle mi küreyelim karları" diyerek tepki gösterdi.Başkan Remzi Ergü, ilçede her yıl yoğun kar yağışı nedeniyle kiralanan greyderlerden yeterince verim alınamadığını, Tufanbeyli halkının mağdur olmaması için İller Bankasından greyder alımı söz konusu olduğunu ve konunun komisyona sevk edildiğini söyledi.CHP’li Meclis Üyesi Bekir Özdemir’in ilçeye yapılan ve yapılacak her hizmet atağında ilçe halkının değil kendi siyasi kimliğini ön plana çıkarmak adına muhalefet ettiğini, ilçenin sorunlarına çözüm ve öneri değil sadece muhalefet ederek ilçenin geleceğine siyaset yapmak adına karalamalarda bulunduğunu ileri sürdü.

Başkan Ergü’den CHP’li meclis üyesine tepki

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, son belediye meclisinde görüşülen ve kar yağışı başlamadan önce belediyenin greyder alma talebine CHP’li Meclis Üyesi Bekir Özdemir’in karşı çıktığını belirterek, "Kürekle mi küreyelim karları" diyerek tepki gösterdi.
Başkan Remzi Ergü, ilçede her yıl yoğun kar yağışı nedeniyle kiralanan greyderlerden yeterince verim alınamadığını, Tufanbeyli halkının mağdur olmaması için İller Bankasından greyder alımı söz konusu olduğunu ve konunun komisyona sevk edildiğini söyledi.
CHP’li Meclis Üyesi Bekir Özdemir’in ilçeye yapılan ve yapılacak her hizmet atağında ilçe halkının değil kendi siyasi kimliğini ön plana çıkarmak adına muhalefet ettiğini, ilçenin sorunlarına çözüm ve öneri değil sadece muhalefet ederek ilçenin geleceğine siyaset yapmak adına karalamalarda bulunduğunu ileri sürdü. Başkan Ergü, "İhtiyaç var mı ? Var. O halde, kira yapmayalım, satın almayalım. Siz söyleyin o zaman ne yapalım. CHP’nin kronik çıkmazı bu zaten. CHP her şeye karşı. Bir öneriniz varsa söyleyin o zaman. Kira yapma, satın alma, kürekle mi küreyelim karları” dedi.

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