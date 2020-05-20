Başkan Ergün çalışmalarını anlattı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, korona virüsle mücadele, alınan tedbirler ve Büyükşehir Belediyesinin devam eden çalışmalarını katıldığı canlı yayında anlattı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu-ETV ortak yayınıyla canlı yayınlanan ve Erdinç Yumrukaya’nın hazırlayıp sunduğu ‘Gündem Özel’ programına canlı bağlanarak, Manisa Büyükşehir Belediyesinin korona virüsle mücadele çalışmalarını anlattı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüs salgınıyla topyekun mücadele yürütüldüğünü ifade eden Başkan Ergün, “Bizler de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. 17 ilçemizin tamamında camilerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi, sağlık ocaklarını, otobüs terminallerini, park ve bahçeleri, yaya üst geçitlerini, otobüs duraklarını ve kamu kurumlarımızı aralıksız dezenfekte ediyoruz. 17 ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz ve kooperatiflere ait olmak üzere tüm toplu taşıma araçlarını periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Yine 17 ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda bulunan bulvar, cadde, sokak ve kaldırımlarda periyodik olarak dezenfeksiyonlu su ile yıkama çalışması gerçekleştiriyoruz. Gıda Bankalarımızdan yararlanan ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan 60 yaş üzeri vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım paketlerini adreslerine ulaştırıyoruz” dedi.

Büyükşehir 600 bin maske üretti

Manisa Büyükşehir Belediyesinin maske üretimine başladığını ve vatandaşlara ulaştırdığını da ifade eden Başkan Ergün, “En çok ihtiyaç duyulan maske için Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde maske üretimine başladık. Günlük 25-30 bin arası maske üretiyoruz. 17 ilçemizde toplu ulaşım araçlarımızda kullanılmak üzere 250 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdik. Diğer maskeleri de muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırdık. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, berber ve kuaförlerimize, fırıncılara, ticari taksi esnafına ve sivil toplum örgütlerine de dağıtım gerçekleştirdik. Bugüne kadar toplamda 600 bin maske ürettik. Şu ana kadar 450 bin adet maskeyi az önce saydığım kişi ve kurumlara dağıtımını gerçekleştirdik. Maske üretimimiz devam ediyoruz” dedi.

“Vatandaşın yanında olduk”

Tarımsal sulama kooperatifleri tarafından işletilen tesislerin kiralarına zam yapmadan sözleşmelerinin uzatılmasından sokak hayvanlarına mama ve su desteğine, sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmetinden İçişleri Bakanlığı kararıyla pandemi süresince kapatılan iş yerlerinden belediyenin kiracısı olan işletmelerden kira alınmamasına kadar vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Ergün, borcu nedeniyle suyu kesilmiş olan abonelerin sularını açtıklarını ve hiçbir abonenin borcundan dolayı sularının kesilmediğini söyledi. Başkan Ergün, kartlı sayaç abonelerinin 3 metreküp olan avans yükleme sınırını 25 metreküpe çıkardıklarını ve bunun devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Manisalıların bayramını kutladı

Yaklaşık 1 saat süren canlı bağlantıda Manisa Büyükşehir Belediyesinin korona virüsle mücadelesinin yanı sıra belediyecilik hizmetlerini de bırakmadığını vurgulayan Başkan Ergün, gündeme ilişkin sorulara da içtenlikle yanıt verdi. Başkan Ergün, program sonunda Manisalıların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Ergün, “Tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum” dedi.

