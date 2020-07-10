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Başkan Ergün: “Etkinliklerimizde havai fişek kullanmayacağız”

MANİSA HABERLERİ  | 10.07.2020 15:53 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesinin hiçbir etkinliğinde havai fişek kullanılmaması kararı aldıklarını belirtti.Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz Cuma günü meydana gelen patlamanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerinde havi fişek kullanmama kararı aldı.

Başkan Ergün: “Etkinliklerimizde havai fişek kullanmayacağız”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesinin hiçbir etkinliğinde havai fişek kullanılmaması kararı aldıklarını belirtti.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz Cuma günü meydana gelen patlamanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerinde havi fişek kullanmama kararı aldı. Patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileklerini ileten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Dün de patlamanın meydana geldiği fabrikada patlamayan mühimmatların imhası için yapılan çalışmada biri Manisalı Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar olmak üzere, 3 evladımız şehit oldu. Yüreklerimize kor düşüren bu elim hadiseyi de göz önüne alarak, Manisa Büyükşehir Belediyemizin hiçbir etkinliğinde havai fişek kullanmama kararı aldık. Yakın zamanda başta kuşlar olmak üzere canlılara zarar verdiği nedeniyle zaten bu kararı almıştık. Aldığımız bu kararımızı bir kez daha tüm kamuoyuna duyuruyorum. Bu vesileyle patlamada hayatını kaybeden işçilerimize ve patlamayan mühimmatların imhası sırasında şehit düşen askerlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, yaralananlara şifa dileklerimi iletiyorum” dedi.

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