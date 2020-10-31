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Başkan Ergün Küçük ailesinin acısını paylaştı

MANİSA HABERLERİ  | 31.10.2020 18:52 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İzmir’de meydana gelen deprem felaketinde Bayraklı ilçesindeki Yağcılar Apartmanı’nın çökmesi sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybeden Özlem Küçük’ün cenaze namazına katıldı.Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlar, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İzmir’de meydana gelen deprem felaketinde Bayraklı ilçesindeki Yağcılar Apartmanı’nın çökmesi sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybeden Özlem Küçük’ün cenaze namazına katıldı.
Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlar, son yolculuğuna uğurlanıyor. Depremin yaralarını sarmak için çalışmalara katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını yerinde görmek amacıyla İzmir’e giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, deprem felaketinde Bayraklı ilçesindeki Yağcılar Apartmanı’nın çökmesi sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybeden Özlem Küçük’ün cenaze namazına katıldı. Cenaze törenine Başkan Ergün’ün yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı Binali Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Bornova Ülkü Ocakları eski Başkanı Nuri Yağcı’nın kardeşi olan merhume Küçük, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Doğanlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Merkez
Derman Eczanesi
Turgutlu
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Turgutlu
Cansu Eczanesi
Akhisar
Hisar Eczanesi
Akhisar
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