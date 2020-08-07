Başkan Ergün, LGS şampiyonlarını ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MABEM bünyesinde eğitim gören ve aldıkları eğitimler neticesinde LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Ali Arda Çiftçi ve Yunus Emre Güngör’ü makamında ağırladı. Çok çalışıp, gayret edip, çok isteyip bu sonuçların elde edildiğini ifade eden Başkan Ergün, “Başarı tesadüf değildir” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren MABEM Eğitim Kurumları, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) öğrencilerin aldıkları başarılı sonuçlarla Türkiye’ye damgasını vurdu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, LGS’de soruların tamamına doğru cevap veren MABEM öğrencileri Ali Arda Çiftçi ve Yunus Emre Güngör’ü makamında konuk etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MABEM sorumluları ve öğrencilerin aileleri de katıldı.

Başkan Ergün, başarı yüzdesini de açıkladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, alınan başarılı sonuçlarda emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başladı. Gençlerin ülkemizin geleceği olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, “Bu sene MABEM bünyesinde, 1 yıl boyunca ders alıp çalışan ve en sonunda da başaran Türkiye’deki 2 tane şampiyonumuzsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. İlgili Kültür Dairesi Başkanlığımıza ve Genel Sekreter Yardımcımıza, MABEM öğretmenlerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Göreve geldiğim 2009 yılı öncesi 300-400 öğrenci ile başladığımız eğitim yuvamızda bugün 8 bin 500’lere ulaşmış bulunuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçemizde siz gençleri yetiştirmenin çabası içerisindeyiz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Doktor, hakim, savcı, kaymakam, vali, belediye başkanı olacaksınız. Sizler, bu ülkeyi yöneteceksiniz. Biz de gençlere sahip çıkmak duygusuyla bu noktada en iyisini yapmanın çabası içerisindeyiz. Sizlerin sevinci, bizlerin sevinci ve mutluluğudur. Siz 2 tane Türkiye Şampiyonu olarak namzet, en iyi örneksiniz. Ama bunun yanında ilgili birimlerimizde 120 öğrencimiz, yüzde 1’lik dilime, 52 öğrencimiz yüzde 2’lik dilime, 68 öğrencimiz yüzde 3’lük dilime, 54 öğrencimiz yüzde 4’lük dilime, 67 öğrencimiz yüzde 5’lik dilime, 80 öğrencimiz de yüzde 6’lık dilime girmeyi başardılar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bu gerçekten büyük bir başarı” diye konuştu.