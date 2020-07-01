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Başkan Ergün MHP Genel Merkezini ziyaret etti

MANİSA HABERLERİ  | 01.07.2020 16:37 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bir takım temaslar ve projelerin takibi ile ilgili Ankara’ya giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile bir araya geldi.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara’da MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Başkan Ergün MHP Genel Merkezini ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bir takım temaslar ve projelerin takibi ile ilgili Ankara’ya giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile bir araya geldi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara’da MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ergün’e Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan da eşlik etti. İlk olarak MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile bir araya gelen Başkan Ergün, Genel Başkan Yardımcısı Durmaz’a hediye takdiminde bulundu, Manisa’daki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli ile de bir araya gelen Başkan Ergün, Manisalıların selamlarını iletti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hayır duasını aldıklarını belirten Başkan Ergün, bakanlık ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere genel merkez binasından ayrıldı.

Başkan Ergün MHP Genel Merkezini ziyaret etti

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