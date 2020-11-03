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Başkan Ergün misafirlerini ağırladı

MANİSA HABERLERİ  | 03.11.2020 15:59 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sırasıyla Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ve Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu’yu makamında ağırladı.Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ve Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ayrı ayrı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundular.Başkan Ergün, Başsavcı Yılmaz’ı ağırladıManisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e iade-i ziyarette bulundu.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, makamında iade-i ziyarette bulunan Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz’ı ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sırasıyla Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ve Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu’yu makamında ağırladı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ve Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ayrı ayrı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundular.

Başkan Ergün, Başsavcı Yılmaz’ı ağırladı
Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e iade-i ziyarette bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, makamında iade-i ziyarette bulunan Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz’ı ağırladı. Başsavcı Yılmaz’ın ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü eşlik etti. Başkan Ergün’ün makamında gerçekleşen ziyarette Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak olan ortak çalışmalara yönelik fikir alışverişi yapıldı. Başkan Ergün, konuğuna ziyareti için teşekkürlerini iletti.

Mutlu’dan Başkan Ergün’e ziyaret
Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu da, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün makamında gerçekleşen ziyarette Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu’nun yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Grup Başkanvekili Dilşat Ulaş ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da hazır bulundu. Ziyarette tüm Türkiye’yi derinden etkileyen 6.6’lık İzmir depreminin yaralarını sarmak için gerçekleştirilen çalışmalar görüşüldü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, deprem afetinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerken, yaralananlara acil şifalar diledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri ile deprem bölgesinde seferber olduğunu dile getiren Başkan Ergün, enkaz kaldırma arama ve kurtarma çalışmalarından gelecek sevinçli haberlere odaklandıklarını söyledi.

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Gürsev Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Merkez
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
Yeni Hastane Eczanesi
Turgutlu
Baysal Eczanesi
Akhisar
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