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Başkan Ergün, toplu ulaşım temsilcilerini dinledi

10.02.2021 17:16 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü’ndeki makamında Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç ile 155 No’lu Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı’yı konuk etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü’ndeki makamında Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç ile 155 No’lu Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı’yı konuk etti. Ziyarette pandemi sürecinde toplu ulaşım kooperatifleri ve sürücülerin isteklerini dinleyen Başkan Ergün, yapılan destekler ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, 155 No’lu Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı ve Başkan Yardımcısı Erol Emirhan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü, MASKİ Genel Müdürlüğü’ndeki makamında ziyaret etti. Ziyarette Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ve MANULAŞ Genel Müdürü Özgür Temiz de hazır bulunurken, yaşanılan Pandemi sürecinde toplu ulaşım kooperatifleri ve sürücülerinin sorunlarının çözümü konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Korona virüs salgını nedeniyle her kesimin bir takım sorunları yaşadığını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaşanılan süreçte vatandaşa ve esnaflara yönelik verilen destekler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Ergün, “Toplu ulaşım kooperatiflerimize yakıt desteği verdik ve kesintileri almayarak bugüne kadar toplamda 7 milyon 212 bin liranın üzerinde destek sağladık. Bununla ilgili Ocak ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantımızda bir karar daha aldık. Özel toplu taşıma kooperatiflerinden MANULAŞ tarafından alınan yüzde 1’lik pay ile yüzde 0,5’lik terminal giriş ücretleri payının alınmamasının 31 Mart’a kadar uzatılması teklifimiz, meclisimizde oybirliğiyle kabul edildi” dedi.
Başkan Ergün, yapılan desteklerin imkanlar ölçüsünde devam edeceğini belirterek, her zaman olduğu gibi bundan sonra da esnafların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Ziyaret sonunda Başkan Ergün, konuklarına hediye takdiminde bulundu.

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