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Başkan Ergün ve Dutlulu Akhisar’ın projelerini konuştu

MANİSA HABERLERİ  | 24.11.2020 17:36 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu makamında konuk etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu makamında konuk etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Akhisar’da yaptığı hizmetler ve planladığı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de hazır bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi vererek, verimli bir asfalt sezonu geçirdiklerini belirtti. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da, ilçede gerçekleştirilen asfalt çalışmaları nedeniyle memnuniyetini ileterek, “Asfalt çok güzel oldu. Bu konuya, biz şehir içerisinde çok önem vermiştik. Sizin köylere de yapmanız çok güzel oldu. Birbirlerini tamamladı. Ben muhtarlarla da konuşuyorum. Gerçekten bir memnuniyet de var, hepsi teşekkür ediyor” dedi.

“Görüş alışverişinde bulunuldu”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Ergün, “Akhisar’da yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız hizmetlerle ilgili kendisiyle görüş alışverişinde bulunacağız. Bu konuda bizlerle ilgili talebi varsa, bunları ilgili arkadaşlarımızla değerlendirme fırsatı bulacağız. Yapmış olduğu ziyaretinden dolayı değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun” dedi.

“Hijyen, maske ve mesafe”
Başkan Ergün, korona virüse karşı vatandaşların gerekli tedbiri alması gerektiğini de ileterek, “Biliyorsunuz, çok yoğun korona virüs vakalarıyla karşı karşıyayız. Bir kere daha vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyorum. Öncelikle hijyen, maske ve temas noktasında gerekli tedbirlerimizi alalım. İnşallah en kısa sürede normal günlerimize kavuşuruz” ifadelerinde bulundu.

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