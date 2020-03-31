YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Ergün’den Milli Dayanışma’ya 50 bin TL’lik destek

Başkan Ergün’den Milli Dayanışma’ya 50 bin TL’lik destek

MANİSA HABERLERİ  | 31.03.2020 14:55 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından da desteklenen Milli Dayanışma Kampanyası’na 50 bin lira bağışta bulundu.

Başkan Ergün’den Milli Dayanışma’ya 50 bin TL’lik destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından da desteklenen Milli Dayanışma Kampanyası’na 50 bin lira bağışta bulundu. Başkan Ergün, “Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.
Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na Manisa’dan da ciddi destek geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kampanyaya 50 bin liralık destekle katıldığını belirtti. Başkan Ergün, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin de desteklediği Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına ben de 50 bin lira ile katılıyorum. Zor günde bir ve beraberiz. Allah’ın izniyle bunu da aşacağız. Biz bize yeteriz. Hep birlikte güzel günlere inşallah” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara para cezası

GÜNCELLEME - Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara para cezası

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Kütahya’da araç sayısı 211 bin 120 oldu

Kütahya’da araç sayısı 211 bin 120 oldu

Başkan Aydın destek için maaşını bağışladı

Başkan Aydın destek için maaşını bağışladı

Manisa Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
05:26
Sabah
06:50
Öğle
13:19
İkindi
16:52
Akşam
19:39
Yatsı
20:58

İlginizi Çekebilir

MHP’li eski başkan hayatını kaybetti

MHP’li eski başkan hayatını kaybetti

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Manisa’da çalıntı içki operasyonu

Manisa’da çalıntı içki operasyonu

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.