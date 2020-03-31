Başkan Ergün’den Milli Dayanışma’ya 50 bin TL’lik destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından da desteklenen Milli Dayanışma Kampanyası’na 50 bin lira bağışta bulundu. Başkan Ergün, “Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na Manisa’dan da ciddi destek geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kampanyaya 50 bin liralık destekle katıldığını belirtti. Başkan Ergün, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin de desteklediği Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına ben de 50 bin lira ile katılıyorum. Zor günde bir ve beraberiz. Allah’ın izniyle bunu da aşacağız. Biz bize yeteriz. Hep birlikte güzel günlere inşallah” ifadelerini kullandı.

