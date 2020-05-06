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Başkan Ergün’den ’Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’na fidan desteği

MANİSA HABERLERİ  | 06.05.2020 16:35 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde ‘Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’ oluşturulmasına yönelik başlatılan fidan kampanyasına destek verdi.Tarım ve Orman Bakanlığı, korona virüs (Covid-19) ile mücadelede büyük bir özveri gösteren sağlık çalışanları için 81 ilde ‘Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’ oluşturulmasına yönelik fidan kampanyası başlattı.

Başkan Ergün’den ’Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’na fidan desteği

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde ‘Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’ oluşturulmasına yönelik başlatılan fidan kampanyasına destek verdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, korona virüs (Covid-19) ile mücadelede büyük bir özveri gösteren sağlık çalışanları için 81 ilde ‘Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’ oluşturulmasına yönelik fidan kampanyası başlattı. Yurt genelinde kampanyaya büyük ilgi gösterilirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de hem şahsi olarak, hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi adına kampanyaya destek verdi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, “T.C. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 81 ilde Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı oluşturulmasına yönelik başlatılan fidan kampanyasına hem şahsım, hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak katılım sağladık. Covid-19 salgınıyla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza şükran borçluyuz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi gelecegenefes.com adresinden kampanyaya katılmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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