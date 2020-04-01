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Başkan Ersoy, 2 maaşını bağışladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.04.2020 13:31 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Havran ilçesi’nde Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Asarlı, Milli Dayanışma Kampanyası’na maaş desteğinde bulunarak katıldılar.Belediye Belediye Başkanı Emin Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasını gönülden desteklediğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan kampanyaya ben iki maaşımı, başkan yardımcım Hüseyin Asarlı’da bir maaşını bağışlayarak destek veriyoruz.

Başkan Ersoy, 2 maaşını bağışladı

Balıkesir’in Havran ilçesi’nde Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Asarlı, Milli Dayanışma Kampanyası’na maaş desteğinde bulunarak katıldılar.
Belediye Belediye Başkanı Emin Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasını gönülden desteklediğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan kampanyaya ben iki maaşımı, başkan yardımcım Hüseyin Asarlı’da bir maaşını bağışlayarak destek veriyoruz. Gün birlik, beraberlik, yardımlaşma günüdür. Bende buradan Cumhurbaşkanımızın çağrısına Havran halkını ve tüm Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızı destek vererek katkı sunmaya çağırıyorum. İnşallah, korona virüsün etkisi çok çabuk biter, insanlar bu zor günleri atlatırız. Bu kampanyanın sonuna kadar arkasında ve destekçisiyiz" dedi.

Başkan Ersoy, 2 maaşını bağışladı

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