Başkan Ertuğrul Çetin: "İsraf etmiyoruz"

Pursaklar Belediyesi, dikkat çeken projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaşamın her alanında ilçeye değer katan çalışmalara imza atan Başkan Ertuğrul Çetin, Sıfır Atık Projesine tam destek veren önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Bu kapsamda organik atıklardan gübre üreten kompost makinesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün bünyesinde Pursaklar halkına hizmet vermeye başladı.

Pursaklar Belediyesi, bünyesine yeni dahil ettiği son teknolojik kompost üretim makinası ile hem israfı önlüyor, hem de doğaya ve ekonomiye katkı sağlayarak gübre üretiyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Temizlik İşleri bünyesinde hizmet vermeye başlayan kompost makinesini inceleyerek yetkililerden, sistemin işleyişi ve sağladığı faydalar hakkında bilgi aldı.

"Çevremizi temiz tutuyor, israfın önüne geçiyoruz"

Daha yaşanabilir bir çevre, daha güçlü bir ekonomi hedeflediklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Sıfır atık projesi kapsamında ilçemize kazandırdığımız kompost makineleri ile atık yönetiminde yeni bir çığır açtık. Çevremizi temiz tutmak ve israfın önüne geçmek için kaynakların verimli kullanımını önemsiyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında organik çöplerin kompost makinalarından geçtikten sonra organik gübreye dönüştürerek park ve yeşil alanlarda kullanılmasını sağlayacağız. Evimizden ve işyerlerimizden çıkan atıkları faydalı hale getiren ve toprak mahsullerimizin yapısını zenginleştiren kompost makinelerimiz ilçemize hayırlı olsun" dedi.

