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Başkan Ertuğrul Çetin’den ikinci karne hediyesi

ANKARA HABERLERİ  | 31.01.2020 11:54 | Son Güncelleme

Sömestir tatilinde karne hediyesi olarak çocukları ve gençleri aileleri ile birlikte Pursaklar Yaşam Merkezi’nde sinemayla buluşturan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ikinci karne hediyesi olarak ‘Kayak Şenliği’ ile buluşturdu.Pursaklar Belediyesi tarafından Elmadağ Kayak Merkezi’ne götürülen Erdemli Gençlik üyeleri, yarıyıl tatilinde kayak sporu yapmanın keyfini yaşadı.

Sömestir tatilinde karne hediyesi olarak çocukları ve gençleri aileleri ile birlikte Pursaklar Yaşam Merkezi’nde sinemayla buluşturan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ikinci karne hediyesi olarak ‘Kayak Şenliği’ ile buluşturdu.
Pursaklar Belediyesi tarafından Elmadağ Kayak Merkezi’ne götürülen Erdemli Gençlik üyeleri, yarıyıl tatilinde kayak sporu yapmanın keyfini yaşadı. Sosyal Belediyecilik alanında yaptığı çalışmalara her gün bir yenisini daha ekleyen Pursaklar Belediyesi, çocuklara sporu sevdirmek ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Elmadağ Kayak Merkezi’ne götürülen öğrenciler, kayak yapmanın tadını çıkardı. Çocuklar, kızaklarla kaymaya çalışırken renkli görüntüler oluştu. Kayak merkezinde öğrenciler, at sırtında karlar üzerinde gezinti yapmanın mutluluğunu yaşadı.
Etkinlikte çocuklar kayak yaparak eğlenmenin yanında teleferiğe binerek Elmadağ’ın muhteşem güzelliğini seyrettiler. Gün boyu kayak merkezinde eğlenen erdemli gençlik üyelerine, Pursaklar Belediyesi tarafından kayak merkezlerinin vazgeçilmezi olan ekmek arası sucuk ikram edildi.

‘‘Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeye devam edeceğiz’’
Öğrencilerin, etkinliklerle eğlenceye ve heyecana doyacağını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Çocuklarımız yarıyıl tatilini en iyi şekilde geçirerek gönüllerince eğlensin istedik. Karın tadını çıkarıyor, kızakla kayıyor, çok eğleniyorlar. Amacımız çocuklarımıza bu güzelliği tattırmak, eğitimdeki başarıları için onları teşvik etmek. Hemşehrilerimize hizmet etmek, mutluluğunu artırmak ve onların hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Eğitimden spora, kültürel etkinliklerden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir alanda şehrimize hizmet ediyoruz. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.

‘‘Harika bir yarıyıl tatili geçiriyoruz’’
Kayak şenliklerinde karın zevkini çıkaran çocuklar, “Tatilimiz çok iyi geçiyor. Sabah buraya geleceğiz diye erkenden uyuduk. Bizler için çok güzel bir organizasyon oldu. Doyasıya karın tadını çıkardık. Burada güzel anılar biriktirdik. Bize bu imkânı tanıyan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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