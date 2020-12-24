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Başkan Esen, Kılıçdaroğlu’na Konyaaltı’nı anlattı

ANTALYA HABERLERİ  | 24.12.2020 13:17 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgesi belediye başkanlarıyla çevrimiçi toplantısıyla bir araya geldi.

Başkan Esen, Kılıçdaroğlu’na Konyaaltı’nı anlattı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgesi belediye başkanlarıyla çevrimiçi toplantısıyla bir araya geldi. Video konferans toplantısına katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediyenin 2020 yılındaki faaliyetlerini dile getirdi. 2021 yılında hayata geçirecekleri projeleri değerlendiren Başkan Semih Esen, belediyecilik anlamında değerlendirmelerde bulundu.

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