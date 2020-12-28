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Başkan Esen: “Minik dostlarımızı yalnız bırakmadık”

ANTALYA HABERLERİ  | 28.12.2020 15:33 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi, Covid-19 gölgesinde gelinen 2020 yılı sonunda, sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama ve beslenmesi ile ilgili büyük bir başarıya imza attı.

Konyaaltı Belediyesi, Covid-19 gölgesinde gelinen 2020 yılı sonunda, sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama ve beslenmesi ile ilgili büyük bir başarıya imza attı. Bu yıl içinde bin 997 kısırlaştırma, 2 bin 621 aşılama işlemi yapılırken, sokakta yaşayan kedi ve köpekler için de 8 bin 250 kilogram mama dağıtıldı.
Tüm dünyada Covid-19 gölgesinde geçen 2020, ülkemizde de birçok zorlukla mücadele edilen bir yıl oldu. Gerek pandemi gerek ise sosyal belediyecilik hizmetleriyle bu zorlukları en aza indirgemeye çalışan Konyaaltı Belediyesi, bu süreç içinde sokak hayvanlarını da unutmadı. Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2020 yılı içinde toplamda bin 997 sokak hayvanını kısırlaştırırken, 2 bin 621 hayvanı da aşıladı. Bununla birlikte 39 mahallenin temsilcileriyle oluşturulan sosyal mesajlaşma ağı ile sokak hayvanlarının yardımına koşan belediye, pandemi sürecinde 8 bin 250 kilogram mama dağıttı.

Sıcak yuuva
“Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ile sokakta yaşayan kedi ve köpeklere yardım eli uzatıyor; sahipsiz, bakıma muhtaç, yaşlı ve hasta sokak hayvanlarına sıcak yuva oluyoruz” diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandemi döneminde de hayvan barınağında her türlü tedavi ve kısırlaştırma işlemine devam ettiklerini söyledi.

1997 kısırlaştırma, 2621 aşılama
Başkan Semih Esen, “2020 yılı içinde bin 997 sokak hayvanını kısırlaştırdık, 2 bin 621 hayvanı da aşıladık. Bununla birlikte ilçemiz genelinde yer alan 50 beslenme odağı ile sokak hayvanlarımıza mama ve su verdik. Pandemi sürecinde toplam 8 bin 250 kilogram mama dağıttık. Onlar, hayatımızdan çıkaramayacağız varlıklar. Çeşitli nedenlerle bakıma muhtaç sokak köpek ve kedilerinin bakım ile tedavilerini hayvan barınağımızda sürdürüyoruz. Onlardan ilgi ve sevgimizi eksik etmiyoruz” diye konuştu.

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