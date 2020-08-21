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Başkan Esen: “Tehlike henüz geçmedi”

ANTALYA HABERLERİ  | 21.08.2020 10:54 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, ilçe genelinde taksi, taksi durakları, ibadethane, park ve meydanları düzenli dezenfekte ettiklerini açıkladı.Sıkı tedbirlerin alındığı dönemden, normalleşme sürecinin uygulandığı günümüze kadar tedbiri elden bırakmayan Konyaaltı Belediyesi, Korona virüs ile mücadelesine aralıksız devam ediyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, ilçe genelinde taksi, taksi durakları, ibadethane, park ve meydanları düzenli dezenfekte ettiklerini açıkladı.
Sıkı tedbirlerin alındığı dönemden, normalleşme sürecinin uygulandığı günümüze kadar tedbiri elden bırakmayan Konyaaltı Belediyesi, Korona virüs ile mücadelesine aralıksız devam ediyor. Her gün programlı bir şekilde dezenfekte çalışmalarını sürdüren Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeleri sık sık temizleyerek gerekli tedbirleri alıyor. Taksi, taksi durakları ibadethane, park ve meydanlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
"Mücadele sürüyor"
Pandemi döneminin ilk günlerinden itibaren büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, son olarak Liman Mahallesi Porto Bello Taksi Durağı ve Bileydi Parkı’nda dezenfektasyon yaptıklarını söyledi. Program dahilinde toplu kullanılan yerleri dezenfekte ettiklerini belirten Başkan Semih Esen, “Tüm dünyada büyük bir buhrana neden olan Korona virüs salgınının etkileri devam ediyor. Biz de ciddi bir mücadele veriyoruz. Kamu binalarında, park ve bahçelerde, muhtarlıklarda, bankamatiklerde, çocuk oyun alanlarında, camilerde, okullarda, pazar yerlerinde, taksi ve taksi duraklarında dezenfektasyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz.” dedi.
"Vatandaşları uyardı"
“Tehlike henüz geçmedi” diyerek salgına karşı vatandaşları da uyaran Başkan Esen, “Bir milyonun üzerinde maske ve hijyen kiti dağıttık. Ekiplerimiz ilçe genelinde dezenfekte edilmedik yer bırakmadı. Sadece bunlar değil, halkın bilinçlenmesine yönelik de önemli adımlar attık. Konyaaltı Belediyesi olarak mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen artık hayatımızın bir parçası olmalı” diye konuştu.

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