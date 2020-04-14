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Başkan eşinden görevlileri börek ikramı

DÜZCE HABERLERİ  | 14.04.2020 15:50 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz Yanmaz beraberinde eşi Nursal yanmaz ile birlikte uygulama noktasındaki görevlileri ziyaret ettiler.

Başkan eşinden görevlileri börek ikramı

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz Yanmaz beraberinde eşi Nursal yanmaz ile birlikte uygulama noktasındaki görevlileri ziyaret ettiler. Nursen Yanmaz, görevlilere börek ve içecek ikramında bulundu.
Akçakoca ilçesinde, korona virüs tedbirleri çerçevesinde ilçe girişinde uygulama yapan görevlileri ziyaret eden Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ile eşi Nursen Yanmaz, çalışanlara börek ve içecek ikramında bulundu. Akçakoca ilçesinin doğu ve batı girişlerinde oluşturulan kontrol noktasında, emniyet ve jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri, 7/24 görev yapıyor. Sağlık görevlileri sürücülerin ve yolcuların ateşlerini ölçüyor. Polis ve Jandarma görevlileri ise, araç sürücülerinin nereden nereye gittiklerini kayıt altına alıyor. Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve eşi Nursen Yanmaz , kontrol noktasında bulunan görevlilere börek ve içecek ikram eden Yanmaz çifti, bu zor süreçte yaptıkları hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek uygulama noktalarından ayrıldı.

Başkan eşinden görevlileri börek ikramı

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