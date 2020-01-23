YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Başkan Evren Dinçer: “Şehirlerarası otobüs terminali şehrin aynasıdır”

Başkan Evren Dinçer: “Şehirlerarası otobüs terminali şehrin aynasıdır”

AKSARAY HABERLERİ  | 23.01.2020 15:51 | Son Güncelleme

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Şehirlerarası otobüs terminali şehirlerin aynasıdır.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Şehirlerarası otobüs terminali şehirlerin aynasıdır. Bu yüzden yapacağımız düzenlemeleri ona göre dizayn etmeliyiz” dedi.
Daha önce düzenlediği Mahalle Meclis Buluşmaları ile vatandaşları oturdukları mahallede ziyaret eden ve onları birebir dinleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, haftanın belirli günlerinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek esnafların istek ve taleplerini de not ediyor. Şehirlerarası Otobüs terminalini ziyaret eden Başkan Evren Dinçer, otobüs terminalinde bulunan esnafları ve firmaların yazıhanelerini tek tek ziyaret etti. Başkan Dinçer, terminalinde otobüs hareket saatini bekleyen yolculara hayırlı yolcular diledi. Terminaldeki firma temsilcileri ve esnaflarla bir araya gelen Başkan Dinçer, terminal içeresinde yapılacak düzenleme ile ilgili esnaflarla istişarelerde bulundu. Esnaflar, istek talep ve beklentilerine Başkan Dinçer’e iletti.
Başkan Dinçer, bütün esnaflarını dinleyerek yapılacak çalışmaları sıraladı. Başkan Dinçer, şehirlerarası otobüs terminalinin şehirlerin aynası olduğunu söyleyerek, “Terminalimiz günün her saatinde çalışıyor. Şehrimizde bulunduğu konum itibariyle Anadolu’nun kavşak noktasında bulunuyor. Burada günlük yüzlerce yolcunun aktarması yapılıyor. Ülkemizin dört bir yanında gelen firma otobüsleri, termalimizden yolcu alıyor, yolcu bırakıyor. Gelen yolcu, giden yolcunun memnuniyet derecesi bizler için önemli. Terminalimizi önemsiyoruz ve gerekli olan düzenlemeleri imkanlar dahilinde yapacağız” ifadelerini kullandı.
Başkan Dinçer, esnaflarla birlikte terminal bahçesinde incelemelerde bulunarak yapılacak düzenlemeler ile ilgili değerlendirmede bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılarYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılar
Aksaray’da köylerin yerüstü sulama tesisi tamamlanıyorAksaray’da köylerin yerüstü sulama tesisi tamamlanıyor
Başkan Altınsoy: “İlk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz”Başkan Altınsoy: “İlk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Aslanapa’da ’’Korunga bitkisi’’ çiftçilere anlatılıyor

Aslanapa’da ’’Korunga bitkisi’’ çiftçilere anlatılıyor

Aktürk ailesinin acı günü

Aktürk ailesinin acı günü

Aksaray Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:24
Sabah
07:49
Öğle
13:00
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:22

Aksaray Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Büşra Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Sevgi Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aksaray Ziraat Odası yeni hizmet binası yakında hizmete girecek

Aksaray Ziraat Odası yeni hizmet binası yakında hizmete girecek

Aksaray’da “Akıllı bisiklet yolu projesi” hayata geçiyor

Aksaray’da “Akıllı bisiklet yolu projesi” hayata geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.