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Başkan Fadıloğlu dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.03.2020 17:53 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediyesi, ilçenin tamamında dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Başkan Fadıloğlu dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi

Şehitkamil Belediyesi, ilçenin tamamında dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek adına yoğun mesai harcayan Şehitkamil Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hijyen seferberliği kapsamında düzenli aralıklarla yollar, kaldırımlar, otobüs durakları, çöp konteynırları, çöp kamyonları insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmalarla ilgili yetkili kişilerden bilgi alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bir kez daha vatandaşı hijyen kurallarına uyması yönünde uyardı. İnceleme ziyaretinde Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler de eşlik etti.
Otogar da dezenfekte edildi
Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında son olarak Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde ve ilçe sınırları içerinde yer alan aile sağlığı merkezlerinde dezenfekte çalışması yapıldı. Yürütülen dezenfekte çalışmalarının önemine işaret eden Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali çalışanları, gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarından ötürü Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler. Resmi kurumlar tarafından yapılan uyarıları herkesin dikkate alması gerektiğini kaydeden çalışanlar, kendileri de üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini dile getirdiler.

Başkan Fadıloğlu dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi

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