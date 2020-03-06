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Başkan Fadıloğlu, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.03.2020 16:32 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı kutlama mesajıyla başta şehit anneleri, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Fadıloğlu, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı kutlama mesajıyla başta şehit anneleri, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Fadıloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Elbette ki kadının hakkını bir güne sığdırmak mümkün değildir. Özellikle bizim topraklarımızda, bizim kültürümüzde kadın; hem toplumun hem de toplumun çekirdeği olan ailenin temelidir. Biliriz ki kadın, mutlu olduğu sürece içinde yaşadığı toplumu mutlu etmiştir. Kadın, huzurlu olduğu sürece toplumu huzurun merkezi haline getirmiştir. Kadın, umut içindeyse o toplum geleceğine umutla bakmıştır. Kadın, ışık olduğu sürece toplum o ışığın aydınlığında yürüyebilmiştir. Bir memleketin, nüfusunun yarısını oluşturan kadınların gücünü kullanmaksızın refaha ulaşılabilmesi ve sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlaması mümkün değildir. Emeğin, bereketin ve üretimin sembolü kadınlarımızın daha fazla güçlenmesi, kalkınmanın öznesi olması gerektiği inancındayım. Bugün kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorun, hepimizi derinden üzen kadına yönelik şiddettir. Şiddetin hiçbir türü insanlık onuruyla bağdaşmazken, kadına yönelik şiddet asla tasvip edilemez. Hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, bizi eğiten, yetiştiren yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, annelik rolüyle yeni nesillere şekil veren fedakar kadınlarımıza yapılan yatırım, geleceğe yapılan hayati yatırımdır. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, kadınlarımızın hedefi daima gelişim, değişim ve ilerleme olmalıdır. Medeniyetimizde çok özel bir yere sahip, toplumsal hayatta önemli roller üstlenen, ürettikleri artı değerle ülkemizin ve ilimizin gelişip güçlenmesine büyük katkı sağlayan Başta şehit ve gazilerin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

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İmsak
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Sabah
06:47
Öğle
12:47
İkindi
16:02
Akşam
18:36
Yatsı
19:50

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Erman Eczanesi
Sehitkamil
Fakılı Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Özyurt Eczanesi
Sehitkamil
Tuba Seçil Eczanesi
Sehitkamil
B.Ş. Halk Eczanesi
Sahinbey
Baylar Eczanesi
Sahinbey
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