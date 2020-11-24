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Başkan Fadıloğlu öğretmenlerle buluştu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.11.2020 15:34 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü bir araya geldiği öğretmenlerin gününü ödedi.Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya geldi.

Başkan Fadıloğlu öğretmenlerle buluştu

Gaziantep’in Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü bir araya geldiği öğretmenlerin gününü ödedi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu, öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, hediye ve çiçek takdiminde bulundu. Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi’nde 24 Kısam Öğretmenler Günün nedeniyle düzenlenen programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Okul Müdürleri İlknur Evgülü, Mehmet Özkılıç, Müdür Yardımcıları ve öğretmenler katıldı.
"Öğretmenler bizler için en büyük değer"
Öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunun altını çizen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, “Duyguyu yönetmek, teknoloji ile olmuyor. Rol model olabilmek, teknoloji ile olmuyor. Öğretmenlik; lafta değil, gerçekten kutsal bir meslektir. En başta ebeveyn olarak ilk öğretmen olarak anne-babaların yetiştirmesi, belli bir noktaya getirdikten sonra sizlere emanet ettikleri bu yavrularımızın daha nitelikli bir birey olarak topluma, insanlığa faydalı olabilmesi adına öğretmenlerimiz, bizim için en büyük değerdir. Bu kutsal meslek, hakikaten baş tacımızdır. Gerçekten rol model olarak eğitim vermek, en önemli şey olsa gerek. Akademik olarak mutlaka bir şeyler veriyoruz ama yaşantımız, duruşumuz, hayata bakışımızla çocuklara yön vermek en önemli unsurdur. Bunu kendi evimizde nasıl yaşıyorsak, okulumuzda da bunu çocuklarımız için yapmamız gerekiyor. Allah, sizlerden razı olsun. Vermiş olduğunuz emekler için ben hepinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Senede bir gün değil, her günü Öğretmenler Günü olarak kabul ediyorum. Bu vesileyle hepinizin Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum" dedi.

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