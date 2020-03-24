YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Başkan Fadıloğlu’ndan Kovid-19 uyarısı

Başkan Fadıloğlu’ndan Kovid-19 uyarısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.03.2020 13:44 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bu süreçte vatandaşlarımız, gerekli hassasiyeti göstererek zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaz ve sosyal mesafeyi koruyarak alınan tüm tedbir kararlarına uyarsa bu salgının ülkemizde yayılmasını engelleriz” dedi.Şehitkamil’de bulunan tüm sosyal tesisler, camiler, spor tesisleri, aile merkezleri, havalimanı, polis merkezi amirlikleri, parklar, pazar yerleri, çöp konteynırları, yollar, kaldırımlar ve çöp kamyonları insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkayarak dezenfekte ediliyor.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bu süreçte vatandaşlarımız, gerekli hassasiyeti göstererek zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaz ve sosyal mesafeyi koruyarak alınan tüm tedbir kararlarına uyarsa bu salgının ülkemizde yayılmasını engelleriz” dedi.
Şehitkamil’de bulunan tüm sosyal tesisler, camiler, spor tesisleri, aile merkezleri, havalimanı, polis merkezi amirlikleri, parklar, pazar yerleri, çöp konteynırları, yollar, kaldırımlar ve çöp kamyonları insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkayarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan tedbir kararlarına uyulması için denetim faaliyetleri yürütülüyor.
“Lütfen, evde kalalım”
Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek adına çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Salgının başladığı ilk andan itibaren devletimiz, tedbirlerini sıkı tuttu ancak buna rağmen tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vakalar görüldü. Devletimiz, tüm kurumları ile gerekli tedbirleri alıyor. Başta sağlık personelimiz olmak üzere ilgili birimler mesai saati gözetmeksizin çalışıyor. Bu süreçte vatandaşlarımız da gerekli hassasiyeti göstererek, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaz ve sosyal mesafeyi koruyarak alınan tüm tedbir kararlarına uyarsa bu salgının ülkemizde yayılmasını engelleriz. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan riskli guruptaki vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Toplumumuzun, çocuklarımızın size çok ihtiyacı var. Gençler, lütfen sizler de bana bir şey olmaz, demeyin. Lütfen, tüm ülke olarak evde kalalım. Risk, almayalım. Bir de çeşitli medya mecralarında hemen her gün asılsız haberlere yer veriliyor. Sadece resmi kurumlarımızdan yapılacak açıklamaları dikkate alalım. Birlik, beraberlik ve dayanışma ile bu kötü günleri en kısa sürede geride bırakacağız” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Gaziantep Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:01
Sabah
06:21
Öğle
12:42
İkindi
16:10
Akşam
18:53
Yatsı
20:08

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Aycan Eczanesi
Sehitkamil
Can Eczanesi
Sehitkamil
Devam Eczanesi
Sehitkamil
Emek Hacettepe Eczanesi
Sehitkamil
Gürel Eczanesi
Sehitkamil
Mutlu Eczanesi
Sehitkamil
Asil Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Aranan 140 şahıs yakalandı

Aranan 140 şahıs yakalandı

Gaziantep Havalimanı Baş Müdürü Alaattin Kırcı görevinden alındı

Gaziantep Havalimanı Baş Müdürü Alaattin Kırcı görevinden alındı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Son gününde şehit oldu

Son gününde şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.