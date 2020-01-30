YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Başkan Faruk Özlü gençlik merkezini ziyaret etti

Başkan Faruk Özlü gençlik merkezini ziyaret etti

DÜZCE HABERLERİ  | 30.01.2020 21:18 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Gençlik Merkezini ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’dan yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özlü, belediye olarak yapılacak her türlü çalışmaya destek verileceğini söyledi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Düzce Gençlik Merkezini ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Düzce ziyaretinde talepleri değerlendirdiği Gençlik Merkezindeki ziyarette Başkan Özlü’ye eşlik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, merkezin büyütülmesi ve değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Gençlik Merkezinde yapılacak değişiklikler ve çalışmalara destek verileceğini ifade eden Başkan Özlü “Gençlerimiz için önemli bir yerdeyiz. Onların yeteneklerini geliştirecekleri sosyal bir mekan olan Gençlik Merkezimizde bazı değişiklikler yapılması planlanıyor. Bu merkezin daha kullanışlı hale getirilmesi için belediye olarak gereken desteği göstereceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Sivasspor'da Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'da Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi

Kayserispor eski yöneticisi Akarsu’nun acı günü

Kayserispor eski yöneticisi Akarsu’nun acı günü

Rektör Bilgiç’ten Samsunspor’a destek

Rektör Bilgiç’ten Samsunspor’a destek

Düzce Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:34
Sabah
08:01
Öğle
13:13
İkindi
15:51
Akşam
18:16
Yatsı
19:38

Düzce Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Irmak Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Meltem Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki minibüs yandı

Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki minibüs yandı

Doğaya buğday, yonca ve saman bırakıldı

Doğaya buğday, yonca ve saman bırakıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.