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Başkan Fatma Şahin’den kırsal mahalleye kitap kafe müjdesi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.03.2020 12:49 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı ilçe kırsalında bulunan mahalleden gelen kitap kafe talebine olumlu cevap verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı ilçe kırsalında bulunan mahalleden gelen kitap kafe talebine olumlu cevap verdi. Şahin, en kısa sürede inşaatına başlanılacağını müjdeledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geleneksel olarak düzenlenen halk buluşmalarında vatandaşlar ile görüşerek, sorunlarına çözüm olurken taleplerini yerine getiriyor. Halkla son buluşmasında Nurdağı ilçesindeki 140 haneli İncirli kırsal mahallesinden gelen kitap kafe talebine olumlu yanıt verdi. Mahallelinin talebine Fatma Şahin, öğrencilerin okuma etkinlikleri düzenleyebileceği kitap kafe inşatına en kısa sürede başlanılacağı sözünü verdi. Ayrıca taziyelerde, ziyaretçilerin mağdur olmaması içinse malzeme yardımı yapılacağını da kaydetti.
Öte yandan Şahinbey ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi’nde öğrencilerin okul ve ikamet ettikleri ev arası yaşadıkları ulaşım güçlüğünün önüne geçmek amacıyla Başkan Şahin, iyileştirmenin yapılması için ekibine talimat verdi.
Programın ardından günün anısına Başkan Şahin, vatandaşla fotoğraf çektirdi.

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