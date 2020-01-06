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  4. Başkan Fevzi Kılıç, öğretmenleri ağırladı

Başkan Fevzi Kılıç, öğretmenleri ağırladı

SAKARYA HABERLERİ  | 06.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

Erenler ilçesindeki okullara ataması gerçekleşen öğretmenleri Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç makamında ağırladı.Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenlerdeki okullara ataması gerçekleşen öğretmenleri makamında ağırladı.

Başkan Fevzi Kılıç, öğretmenleri ağırladı

Erenler ilçesindeki okullara ataması gerçekleşen öğretmenleri Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç makamında ağırladı.
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenlerdeki okullara ataması gerçekleşen öğretmenleri makamında ağırladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy nezaretinde gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Kılıç, öğretmenlerin gelecek neslin mimarı olduğunu ifade ederek, kendilerine kolaylık ve başarı diledi. Başkan Kılıç, öğretmenliğin temelinde fedakârlığın ve vefakarlığı olduğunu ifade etti. Öğretmenliğin insan yetiştirme sanatı olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, “İnanıyoruz ki, ülkemizin aydınlık geleceğinin mimarı olan öğretmenlerimiz her geçen günümüze bir kandil daha yakıyorlar. Sizlerin fedakarlık dolu hizmetlerinin ışığında ilim ve bilim dünyamızda nice kandiller yanacaktır. Geçmişte ilim medeniyeti olarak anılan toplumumuz yine ve yeniden aydınlık günlere siz değerli öğretmenlerimizin omuzlarında yükselecektir” dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ve beraberindeki öğretmenler Başkan Kılıç’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek görevinde kolaylık ve başarı dilediler.

Başkan Fevzi Kılıç, öğretmenleri ağırladı

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