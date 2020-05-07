YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Başkan Fevzi Kılıç, Şehit Astsubay Yaşar Güller caddesi hakkında bilgi verdi

Başkan Fevzi Kılıç, Şehit Astsubay Yaşar Güller caddesi hakkında bilgi verdi

SAKARYA HABERLERİ  | 07.05.2020 16:55 | Son Güncelleme

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Hacıoğlu Mahallesi Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesindeki yenileme çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi verdi.Caddede sağlam bir altyapı ve estetik bir üst yapı için çalıştıklarını ifade eden Başkan Kılıç, caddede yenilenen yağmur suyu alt yapısı ile artık yağışlı havalarda yaşanan sıkıntıların giderildiğini ifade etti.

Başkan Fevzi Kılıç, Şehit Astsubay Yaşar Güller caddesi hakkında bilgi verdi

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Hacıoğlu Mahallesi Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesindeki yenileme çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi verdi.
Caddede sağlam bir altyapı ve estetik bir üst yapı için çalıştıklarını ifade eden Başkan Kılıç, caddede yenilenen yağmur suyu alt yapısı ile artık yağışlı havalarda yaşanan sıkıntıların giderildiğini ifade etti. Eski ve küçük çaplı olması nedeni ile yetersiz kalan içme suyu altyapısı ile abone bağlantılarının da yenilendiğini ifade eden Başkan Kılıç, “Yenileme çalışmaları sona erdiğinde yağmur suyu hatları, mevcut alanlarda yol genişletme çalışmaları ve tretuvar yenilemeleri ile caddenin tamamı asfaltlanarak caddemiz yeni yüzüne kavuşmuş olacak. Geldiğimiz aşama SEDAŞ’ın estetik üst yapı çalışmalarımız kapsamında elektrik hatlarını yerin altına almasıydı. Bu işleminde gerçekleşirken, konut ve iş yerlerine yeni bağlantıların çekilebilmesi için bir hafta süresince gün içerisinde elektrik kesintilerinin yaşanacağı ifade edildi. Covid19 nedeni ile eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin evde EBA sistemi üzerinden eğitimlerine devam etmesi elektriğin kesilmesine mani oldu. Evde eğitim gören öğrencilerimizin mağdur edilmemesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız SEDAŞ’a elektrik kesintisi için izin vermedi. Şartların uyması halinde inşallah Ramazan Bayramı sonrasında SEDAŞ çalışmasını hızlı bir şekilde tamamlayacak ve ardından bizde hiç zaman kaybedilmeden Büyükşehir Belediyemizle tretuvar ve asfalt çalışmasına başlayacak ve kısa sürede tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın biraz daha sabır gözetmesini temenni ediyor Ramazan ayının hayırlı bereketli olmasını ve yapılan ibadetlerin kabul ve makbul olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Fevzi Kılıç, Şehit Astsubay Yaşar Güller caddesi hakkında bilgi verdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Sakarya Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:01
Sabah
05:42
Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:07
Yatsı
21:42

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Dilek Eczanesi
Yenikent
Güneş Eczanesi
Adapazari
Türkseven Eczanesi
Adapazari
Zeytin Eczanesi
Adapazari
Belül Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Erenler Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında 48 saat hizmet veriyor

Erenler Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında 48 saat hizmet veriyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Sakarya’da 17 Engelli Genç Temsili Askerlik Yaptı

Sakarya’da 17 Engelli Genç Temsili Askerlik Yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.