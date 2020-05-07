Başkan Fevzi Kılıç, Şehit Astsubay Yaşar Güller caddesi hakkında bilgi verdi

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Hacıoğlu Mahallesi Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesindeki yenileme çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi verdi.

Caddede sağlam bir altyapı ve estetik bir üst yapı için çalıştıklarını ifade eden Başkan Kılıç, caddede yenilenen yağmur suyu alt yapısı ile artık yağışlı havalarda yaşanan sıkıntıların giderildiğini ifade etti. Eski ve küçük çaplı olması nedeni ile yetersiz kalan içme suyu altyapısı ile abone bağlantılarının da yenilendiğini ifade eden Başkan Kılıç, “Yenileme çalışmaları sona erdiğinde yağmur suyu hatları, mevcut alanlarda yol genişletme çalışmaları ve tretuvar yenilemeleri ile caddenin tamamı asfaltlanarak caddemiz yeni yüzüne kavuşmuş olacak. Geldiğimiz aşama SEDAŞ’ın estetik üst yapı çalışmalarımız kapsamında elektrik hatlarını yerin altına almasıydı. Bu işleminde gerçekleşirken, konut ve iş yerlerine yeni bağlantıların çekilebilmesi için bir hafta süresince gün içerisinde elektrik kesintilerinin yaşanacağı ifade edildi. Covid19 nedeni ile eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin evde EBA sistemi üzerinden eğitimlerine devam etmesi elektriğin kesilmesine mani oldu. Evde eğitim gören öğrencilerimizin mağdur edilmemesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız SEDAŞ’a elektrik kesintisi için izin vermedi. Şartların uyması halinde inşallah Ramazan Bayramı sonrasında SEDAŞ çalışmasını hızlı bir şekilde tamamlayacak ve ardından bizde hiç zaman kaybedilmeden Büyükşehir Belediyemizle tretuvar ve asfalt çalışmasına başlayacak ve kısa sürede tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın biraz daha sabır gözetmesini temenni ediyor Ramazan ayının hayırlı bereketli olmasını ve yapılan ibadetlerin kabul ve makbul olmasını diliyorum” dedi.



