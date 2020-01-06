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  4. Başkan Fındık: "Firmalarımızın dünyada markalaşmaya, mobilya sektörünün yeniden doğuşuna takıklık edeceğine inancım tamdır"

Başkan Fındık: "Firmalarımızın dünyada markalaşmaya, mobilya sektörünün yeniden doğuşuna takıklık edeceğine inancım tamdır"

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fındık, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan mobilya sektöründeki yüzde 8’lik indirimi değerlendirdi.Mobilya sektöründeki KDV indiriminin sektörümüzün canlandırılması ve buna bağlı olarak mobilya üretiminde iç piyasa ve ihracatın artacağına, yatırımların önünün açılacağı gibi firmalarda da istihdam sayısının artması ve 2020 yılında birçok sektör ile beraber mobilya sektörünün de feraha kavuşacağına inandığını dile getiren Başkan Fındık açıklamasında; "KDV oranları ile ilgili odamıza bağlı bulunan esnaflarımızın taleplerinin iletilmesinde aracı olan odamızın bakanlıklarımızca dikkate alınarak sektörümüzün 2020 yılında KDV indirimi ile başlayıp bu alanda çoğu yenilikler geleceğini, firmalarımızın dünyada markalaşmaya, mobilya sektörünün yeniden doğuşuna takıklık edeceğine inancım tamdır.

Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fındık, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan mobilya sektöründeki yüzde 8’lik indirimi değerlendirdi.
Mobilya sektöründeki KDV indiriminin sektörümüzün canlandırılması ve buna bağlı olarak mobilya üretiminde iç piyasa ve ihracatın artacağına, yatırımların önünün açılacağı gibi firmalarda da istihdam sayısının artması ve 2020 yılında birçok sektör ile beraber mobilya sektörünün de feraha kavuşacağına inandığını dile getiren Başkan Fındık açıklamasında; "KDV oranları ile ilgili odamıza bağlı bulunan esnaflarımızın taleplerinin iletilmesinde aracı olan odamızın bakanlıklarımızca dikkate alınarak sektörümüzün 2020 yılında KDV indirimi ile başlayıp bu alanda çoğu yenilikler geleceğini, firmalarımızın dünyada markalaşmaya, mobilya sektörünün yeniden doğuşuna takıklık edeceğine inancım tamdır. Esnaf ve sanatkarlarımızı destekleyeceğini her daim dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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