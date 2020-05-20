Başkan Fındıkoğlu, “İkinci altı aydan sonra normalleşme başlayacaktır”

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Türkiye’nin ikinci altı aydan sonrasında normalleşmeye başlayacağını açıkladı.

Türkiye ekonomisinde korona virüs seferberliği kapsamında Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, salgınla ilgili alınan tedbirlerin olumlu etkilerini görmeye başladıklarını belirterek, “Devletimizin salgınla ilgili koyduğu kurallara uymaya devam edersek, ikinci altı aydan itibaren normalleşmenin başlayacağını bekliyorum. Fakat tedbirleri elden bırakmadan sabırlı hareket etmek burada çok önemli. Salgınla ilgili beklenen olumlu gelişmeler iş dünyasına yansıyacaktır. Fakat aniden her şeyin normale dönmeyeceği kesin” dedi.

İç talebin canlı tutulmasıyla telafi edilebileceğini ifada eden Başkan Fındıkoğlu, “Bu süreçte bankaların kredi mekanizmalarının iyi kullanılması, iş dünyasına yeni bir güç verecektir. Bunun yanında kriz nedeniyle ihracatın yani dış talebin düşmesi ancak iç talebin canlı tutulmasıyla telafi edilebilir. Bu konuda devletimizin ekonomik istikrar kalkanı paketi ile sağladığı önlemler, tüm vatandaşlarımız için temel ihtiyaç desteği gibi uygulamalar iç talebi canlı tutacaktır. Yıl ortasından sonra başlanacak normalleşme süreci ile birlikte hizmet sektörünün de tekrar canlanmaya başlayacağını bekliyorum” diye konuştu.

İşletmelere eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yapılabileceğini söyleyen Başkan Fındıkoğlu, şöyle konuştu: “Bundan sonraki dönemde işletmelerin finansman yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu konularda eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yapılabilir.”

