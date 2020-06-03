Başkan Fındıkoğlu, “Normalleşme, dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerekiyor”

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Covid-19 salgın sürecinin henüz bitmediğini belirterek, normalleşmenin kendilerini rehavete düşürmeden dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerektiğini söyledi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, 1 Haziran 2020 itibariyle korona virüs ile mücadelede normalleşme sürecine girilmesinin ardından yazılı açıklamada bulundu.

Normalleşme sürecinin kendilerini rehavete düşürmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Fındıkoğlu, “Tüm dünyada pandemi ile mücadele edilirken bir taraftan da normalleşme adımları atılıyor. Ülkemizde de 1 Haziran 2020 itibariyle normalleşme kademeli olarak başlatıldı. Maalesef Covid-19 salgın süreci henüz bitmiş değil ve normalleşmenin bizi rehavete düşürmeden dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerekmektedir” dedi.

“İşyerlerindeki önlemler arttırılarak ticarete devam edilmesi gerekiyor”

İş yerlerindeki önlemlerin arttırılarak ticaretin yapılması gerektiğini söyleyen Başkan Fındıkoğlu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları vasıtasıyla salgının yoğun yaşandığı ve mecburi tedbirlerin alındığı 3 aylık dönemde hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmeler ile zararları en aza indirme ve en az mağduriyet stratejisiyle hareket etti. İş dünyamızın, işveren ve çalışanlarının mağdur olmamaları için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için var gücüyle çalışan camiamızın tüm temsilcilerine teşekkür ediyorum. Özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere birçok sektörün durakladığı pandemi döneminden sonra beklenen normalleşme ile hayat kısmen eski düzenine kavuşuyor. Devletimizin koyduğu tedbirleri elden bırakmayarak virüs tamamen etkisini yitirene dek rehavete kapılmadan önlemleri artırarak iş yerlerimizde ticaretimize devam etmeliyiz. Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı şu günlerde salgının yoğun olduğu illerden gelen vatandaşlarımızın da gereken tedbirleri alacaklarına ve sosyal izolasyonlarını sağlayacaklarına inanıyorum” diye konuştu.