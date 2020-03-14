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Başkan Fırat: “Haksız fiyat artışı yapanların ceza almalarını sağlayacağız”

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.03.2020 10:17 | Son Güncelleme

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, korona virüsü nedeniyle fırsatçılık yaparak fahiş fiyat artışı yaparak stokçuluk yapanlara karşı disiplin mekanizmalarının çalıştırılacağını kaydetti.Başkan Mahmut Fırat, Ülkemizde de görülen Korona Virüsü (Kovid-19) vakalarının ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen, fırsatçılık adına yapılan fahiş artışlar yada ürün stoklama gibi eylemlerin karşısında olduklarını ve bu konuda Ticaret Borsası olarak gereğini yapacaklarını söyledi.Fırat, “Adıyaman Ticaret Borsası olarak gıda ve medikal ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı borsamız adına disiplin mekanizmalarını çalıştıracağız.

Başkan Fırat: “Haksız fiyat artışı yapanların ceza almalarını sağlayacağız”

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, korona virüsü nedeniyle fırsatçılık yaparak fahiş fiyat artışı yaparak stokçuluk yapanlara karşı disiplin mekanizmalarının çalıştırılacağını kaydetti.
Başkan Mahmut Fırat, Ülkemizde de görülen Korona Virüsü (Kovid-19) vakalarının ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen, fırsatçılık adına yapılan fahiş artışlar yada ürün stoklama gibi eylemlerin karşısında olduklarını ve bu konuda Ticaret Borsası olarak gereğini yapacaklarını söyledi.
Fırat, “Adıyaman Ticaret Borsası olarak gıda ve medikal ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı borsamız adına disiplin mekanizmalarını çalıştıracağız. Bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları almalarını sağlayacağız. Buradan bir kez daha kamuoyuna duyurarak fırsatçılığın oluşmasını önleyeceğiz” dedi.

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