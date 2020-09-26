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Başkan Fırat, yardım kampanyasına bademle destek

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.09.2020 10:08 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Samsat İlçe Belediye Başkanı Halil Fırat, caminin onarımı için başlatılan yardım kampanyasına 1 kamyon badem ile destek verdi.Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, şahsi arazisinde yetişen bademlerin tamamını Örentaş Mahallesi Cami onarımı için bağışladı.Samsat ilçesinde 2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen iki depremde hasarlı duruma gelen ve yaklaşık 400 bin liralık bir tadilat gideri olan Örentaş Mahallesi camisinin imece usulü ile onarılması için ilk bağışı Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat yaptı.

Başkan Fırat, yardım kampanyasına bademle destek

Adıyaman’ın Samsat İlçe Belediye Başkanı Halil Fırat, caminin onarımı için başlatılan yardım kampanyasına 1 kamyon badem ile destek verdi.
Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, şahsi arazisinde yetişen bademlerin tamamını Örentaş Mahallesi Cami onarımı için bağışladı.
Samsat ilçesinde 2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen iki depremde hasarlı duruma gelen ve yaklaşık 400 bin liralık bir tadilat gideri olan Örentaş Mahallesi camisinin imece usulü ile onarılması için ilk bağışı Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat yaptı. Fırat, 5 bin 260 kilogram, bir kamyon dolusu kurutulmuş bademi getirerek köy muhtarı Halit Yelboğa’ya teslim etti.
Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, şahsi arazisinde elde ettiği geliri her yıl hayır kurumlarına veya ihtiyacı olan vatandaşlara dağıttığını belirterek, bu yılda cami onarımı için hibe ettiğini belirtti.
Başkan Fırat, "Mahalle camisinin onarım için ilk yardımı ben yapmak istedim. Rabbimizin bize emrettiği üzere, Allah rızası için fazla olan malımızı bağışladık. Herkesin elinden gelen yardımı yapmaya davet ediyoruz" dedi.
Köy Muhtarı Halit Yelboğa ise depremden dolayı 400 bin liralık bir paraya ihtiyaçları olduğunu belirterek, bir kamyon badem ile yardım kampanyasını başlatan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat’a teşekkür etti.

Başkan Fırat, yardım kampanyasına bademle destek

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