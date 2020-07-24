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Başkan Fırat’ın 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.07.2020 16:05 | Son Güncelleme

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 24 Temmuz Basın Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı.Başkan Mahmut Fırat mesajında, “Hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelen basın, 24 Temmuz 1908 yılında basından sansürün kaldırılmasıyla gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamış ve 112 yıldır basınımız çağdaş, demokratik, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur.Çok önemli bir görevi, büyük bir özveri içinde hatta risk ve tehlike altında bile yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdire şayandır.

Başkan Fırat’ın 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 24 Temmuz Basın Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı.
Başkan Mahmut Fırat mesajında, “Hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelen basın, 24 Temmuz 1908 yılında basından sansürün kaldırılmasıyla gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamış ve 112 yıldır basınımız çağdaş, demokratik, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur.
Çok önemli bir görevi, büyük bir özveri içinde hatta risk ve tehlike altında bile yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdire şayandır. Basın kuruluşları, zaman ve mekan gözetmeksizin, tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir misyonu da üstlenmektedir. Yağmur çamur demeden her türlü şartta mesleğini icra etmeye çalışarak, halka doğru ve tarafsız haber vermeyi, kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmeyi kendine amaç edinmiş emekçi basın mensubu arkadaşlarımın 24 Temmuz Basın Bayramını yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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İmsak
03:38
Sabah
05:17
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
19:50
Yatsı
21:22

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Gül Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Salduz Eczanesi
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