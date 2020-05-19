Başkan Fırat’tan 19 Mayıs mesajı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Mahmut Fırat, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yolunda ortaya koymuş olduğu en anlamlı günü olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılını kutlamanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Başkan Fırat, “Samsun’da yakılan istiklal meşalesinin aslında Anadolu’ya ve Türk Gençliğine tutulan bir ışık olarak görmeliyiz. Bu ışıkla Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu ve gelecek genç nesillere rehber niteliğinde bir duygu olduğunu unutmamalıyız. Gençlere armağan edilen bir bayram olsa da geleceğin güvencesinin gençlerimizin elinde olduğunu simgelemektedir. Atatürk’ün de dediği gibi ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek olan gençlerdir’ diyerek gençlere olan güvenimizi onlara göstermeli ve bu bayrağı onların göğüsleyerek bu kutsal emaneti ilelebet payidar kılmalarına imkan tanımalıyız. Bizlerin tecrübesinden istifade etmelerine olanak sağlayarak ve onlarında yeni nesil teknoloji ve açık fikirlilikleriyle bizlere bu gururu yaşatacaklarından eminim.

Yaşadığımız şu zorlu salgın günlerinde her ne kadar coşkuyla bayramı geçmiş senelerdeki gibi kutlayamasak da aynı duygularla içimizde ve evimizde yaşamaya çalışacağız. Bu süreçlerin bir an önce bitmesini arzulayarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarım” şeklinde konuştu.

