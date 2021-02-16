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Başkan Geçirgen muhtarla bir araya geldi

16.02.2021 08:44 | Son Güncelleme:
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Başkan Geçirgen muhtarla bir araya geldi

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.Başkan Perviz Geçirgen, ilk olarak ilçenin Akpınar Köyü Muhtarı Nusret Turgut, Yoncalık Köyü Muhtarı Abdülkadir Dağdeviren, Değerli Köyü Muhtarı Celalettin Budak, Beşbulak Köyü Muhtarı Mehmet Dara, Demirkonak Köyü Muhtarı Şerafettin Ertuğrul ve Çukurca Köyü Muhtarı Fevzi Oyman ile bir araya geldi.

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Başkan Perviz Geçirgen, ilk olarak ilçenin Akpınar Köyü Muhtarı Nusret Turgut, Yoncalık Köyü Muhtarı Abdülkadir Dağdeviren, Değerli Köyü Muhtarı Celalettin Budak, Beşbulak Köyü Muhtarı Mehmet Dara, Demirkonak Köyü Muhtarı Şerafettin Ertuğrul ve Çukurca Köyü Muhtarı Fevzi Oyman ile bir araya geldi. Başkan Geçirgen, derneğinin amacını muhtara anlatarak, yapılacak hizmetler için de destek istedi.
Bilgilendirmeden sonra Başkan Geçirgen, muhtarın sıkıntılarını dinleyerek tek tek not aldı.
Muhtarlar ise Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen’e yeni işinde başarılar diledi.

Başkan Geçirgen muhtarla bir araya geldi

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