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Başkan Gelgör, kültür gezileri için otobüs aldı

ÇORUM HABERLERİ  | 18.11.2020 12:40 | Son Güncelleme

Osmancık Belediyesi kültür gezilerinde kullanılmak üzere otobüs aldı.

Başkan Gelgör, kültür gezileri için otobüs aldı

Osmancık Belediyesi kültür gezilerinde kullanılmak üzere otobüs aldı. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, alınan otobüsün Osmancık’a doğru yola çıktığını duyurdu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından kısa bir bilgi notu paylaşan Başkan Gelgör, seçim öncesi verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini hatırlatarak, ”Halkımıza vermiş olduğumuz bir sözümüzü daha gerçekleştirmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Seçim öncesinde söz verdiğimiz kültür gezilerini gerçekleştirmek üzere aldığımız otobüsümüz ilçemize doğru yola çıktı. Ne söz verdiysek, ne vadettiysek bir bir yerine getiriyoruz. Osmancık halkı her şeyin en güzeline layık. Biz de Osmancık halkının hizmetkarıyız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Gelgör, kültür gezileri için otobüs aldı

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