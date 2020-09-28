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Başkan Geylani, mahallelerdeki çalışmaları denetledi

BİTLİS HABERLERİ  | 28.09.2020 15:52 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, mahallelerde devam eden kilitli parke yol yapım çalışmalarını denetledi.Fatih, Dumlupınar ve Sosyal mahallelerinde kilitli parke yol yenileme çalışmalarını denetleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’ye birim amirleri de eşlik etti.

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, mahallelerde devam eden kilitli parke yol yapım çalışmalarını denetledi.
Fatih, Dumlupınar ve Sosyal mahallelerinde kilitli parke yol yenileme çalışmalarını denetleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’ye birim amirleri de eşlik etti. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Geylani, talepleri dinleyerek çözümü konusunda birim amirlerine talimat verdi.
Tatvan’ın tüm eksiklerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturduklarını söyleyen Geylani, “İlçemizde, ülkemizin devam eden en büyük altyapı çalışmalarından birini gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma her ne kadar yer altında olsa bile şehrimizin ana damarlarını oluşturuyor. İster istemez de altyapı çalışmalarının olduğu mahallelerimizde yollarımız tahrip oluyor. Tahrip olan yollarımızı ekiplerimiz hızlı bir şekilde yeniliyor. Yapılan çalışmalar doğrudan vatandaşlarımızın yaşam alanlarını etkilediği için rahatsızlık oluşturabiliyor. Halkımız şundan emin olabilirler ki biz şehrimize yeni bir kimlik ve vizyon kazandırmak için çalışıyoruz. İlçemizin bütün yollarını da bu kapsamda yeniliyoruz. Önümüzdeki süreçlerde inşallah şehrimiz hem altyapısı hem de yolları yenilenmiş olarak vatandaşlarımızın rahat bir yaşam sürdüreceği yapıya kavuşacak” dedi.

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