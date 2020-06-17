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Başkan Geylani: “Projelerimizi hayata geçiriyoruz”

BİTLİS HABERLERİ  | 17.06.2020 14:34 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçeye değer katacak ve turizmi canlandıracak projeleri bir bir hayata geçireceklerini söyledi.Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5.

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçeye değer katacak ve turizmi canlandıracak projeleri bir bir hayata geçireceklerini söyledi.
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Ecvet Doğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5. Bölge Müdür Yardımcısı Serhan Özkanlı, Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki ve teknik heyet Van Gölü’nün Tatvan Sahillerinde yapılacak projeler ile ilgili inceleme ve yer tespitinde bulundular. Reşadiye köyünde incelemelerde bulunan ekip, Reşadiye iskelenin revize edilerek balıkçı barınağına dönüştürülmesi için bu sene içerisinde çalışmalara başlanacağını söyledi. Reşadiye köyünden tekne ile göle açılan ekip, İncekaya köyünde bu sene yapılacak olan iskelenin yerinde incelemelerde bulundu. Tatvan sahil şeridinde de bu sene başlayacak yeni iskelenin yer incelemesini yapan ekip, ardından gemi barınağının yapılacağı noktada suyun derinlik incelemesi ölçümlerini yaptı.
Tatvan’a değer katacak ve turizmi canlandıracak projeleri bir bir hayata geçireceklerini söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Ramazan Bayramı’ndan önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5. Bölge Müdürümüz Ecvet Doğan ve Tatvan Liman Başkanımız Abdurrahman Aki ile birlikte sahil bandımızda incelemelerde bulunmuştuk. Kendisine ilçemizdeki eksikliklerde bahsetmiştik. Allah’a şükür bugün Bölge Müdürümüz Ecvet Bey teknik ekibi ile gelerek gerekli inceleme ve ölçüm çalışmalarını gerçekleştirdiler. Reşadiye köyümüzde ihtiyaca binaen balıkçı barınağı yapılacak. İncekaya köyünde ve Tatvan Sahil Parkı’nda da yeni iskele yapımına bu sene başlanıyor. Yine Tatvan Sahil Parkımıza yakın bir noktada gemi barınağı yapımı için gerekli inceleme ve ölçümler teknik ekipler tarafından yapıldı. Zaten yatırım programına geçtiğimiz günlerde alınmıştı. Bu sene projelendirme çalışmaları tamamlanarak gemi barınağını da ilçemize kazandıracağız. Bu sene yapmayı planladığımız iki ayrı halk plajımızın da yerini belirledik. Belirlenen halk plajı alanlarında da iki iskele yapılacak. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
Düzenlenen teknik çalışmaya Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Ecvet Doğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5. Bölge Müdür Yardımcısı Serhan Özkanlı, Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, Tatvan Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı teknik ekip katıldı.

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