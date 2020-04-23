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Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 23.04.2020 09:15 | Son Güncelleme

Bitlis ’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesajı yayımladı.Başkan Geylani, mesajında, "23 Nisan 1920 tarihi, milletimiz için önemli bir dönüm noktasıdır.

Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı

Bitlis ’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesajı yayımladı.
Başkan Geylani, mesajında, "23 Nisan 1920 tarihi, milletimiz için önemli bir dönüm noktasıdır. Aziz milletimizin istiklâl mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, dünya uluslarına örnek olmuştur. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını ışık tutacak, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli görevler üstleneceklerdir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızdan beklentimiz; kendilerini geleceğe daha iyi hazırlamaları, ülkemizi daha ileriye taşımak için durmadan ve yılmadan çalışmalarıdır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, sevgi dolu yürekleriyle bugüne anlam katan çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

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Bitlis Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:18
Öğle
12:15
İkindi
15:59
Akşam
19:02
Yatsı
20:26

Bitlis Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Umut Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
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Ahlat
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Guroymak
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