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Başkan Geylani’den 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 06.03.2020 17:36 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Geylani, yayımladığı mesajda, “Kadınlar, bizim topraklarımızda hem toplumun hem ailenin temelidir.

Başkan Geylani’den 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Geylani, yayımladığı mesajda, “Kadınlar, bizim topraklarımızda hem toplumun hem ailenin temelidir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Eğer kadın mutluysa ülke de mutludur. Eğer kadın umut içindeyse, o ülke de umut içindedir. Kadınlarımızın hayata daha çok katılmaları için onlara yeterince fırsat tanımalı ve önlerini açmalıyız. Okuma oranlarını artırmalı; sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta ön plana çıkmalarını sağlamalı ve siyasette onlara daha çok alan açmalıyız. Tüm bunlarla beraber, kadına yönelik şiddetin artık bir son bulması için tüm toplum kesimleri olarak daha duyarlı olmalıyız. Çünkü Türkiye’de ve dünyada kanayan bir yaradır kadına şiddet. Kadına kalkan el iflah olmaz. Annesine, eşine, kız kardeşine, kızına şiddet uygulayan bir ruhun iflas ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim medeniyet değerlerimize göre kadın kutsal bir varlıktır. Peygamber Efendimiz, ‘Cennet anaların ayağının altındadır’ buyurmuştur. Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin görevidir. Bizlerin de yerel yönetimler olarak, kadınları desteklemek gibi bir görevi ve sorumluluğu vardır. Tatvan Belediyesi olarak, kadınlarımıza yönelik hizmetlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artırarak sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Türkiye’mizin ve dünya üzerindeki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum. Son olarak 9 Mart pazartesi günü Tatvan Belediyesi Kültür Merkezinde kadınlarımıza yönelik etkinlik düzenleyeceğiz. Bu vesileyle tüm kadınlarımızı programımıza bekliyoruz” diye konuştu.

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İmsak
05:08
Sabah
06:29
Öğle
12:28
İkindi
15:42
Akşam
18:16
Yatsı
19:32

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Eren Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Sağlık Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
Tatvanrahva
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