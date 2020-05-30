Başkan Geylani’den "Değerlendirme toplantısı"

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, belediye tarafından önümüzdeki günlerde ilçenin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde yürütülecek olan alt ve üst yapı çalışmalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi.

Konu ile ilgili Tatvan Öğretmenevi bahçesinde basın toplantısı düzenleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, insanın Cumhuriyet Caddesi’nde yürütülecek olan alt ve üst yapı çalışmalarını detayları ile ilgili bilgi verdi. Tatvan Belediyesi olarak ilçenin en işlek ve en büyük caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde yürütecekleri alt ve üstyapı için ilk kazmayı önümüzdeki günlerde vuracaklarını belirten Başkan Geylani, yapılacak çalışmaların 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

"180 Milyonluk maliyetli proje için ilk kazma önümüzdeki günlerde vurulacak"

Tatvan Belediyesi olarak ilçe merkezinde yürütecekleri alt ve üst yapı çalışmalarını 27 ayrı ekiple eş zamanlı olarak yürüteceklerini ifade eden Başkan Geylani, "İlçemizdeki en işlek ve en uzun caddesinin başında Cumhuriyet Caddesi geliyor. Tatvan Belediyesi olarak bizler bu caddemizdeki gerekli alt ve üst yapı çalışmalarını gerçekleştirmek için kolları sıvadık. Yapılacak olan projenin yaklaşık maliyeti 180 milyonu buluyor. Maliyetin tamamı Tatvan Belediyesi tarafından karşılanacak olup, bunun içinde iller bankasından kredi kullanılacak. Burada hiç bir hibe ve destek yok. Bu çalışmalar kapsamında önümüzdeki günlerde ilk kazmayı vurmuş olacağız. Toplam 27 ayrı ekiple yapacağımız bu çalışmaları 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz. Gerçekleştireceğimiz altyapı çalışmalarında başta şebeke suyu kanalizasyon su giderleri ve doğalgaz hatları başta olmak üzere çok yönlü bir çalışma yapmış olacağız. Altyapıdaki bu çalışmalarımızın tamamlanmasının hemen akabinde ise karayolları tarafından gerekli üst yapı çalışmalarına ivedilikle başlamış olacak. Karayollarının üst yapıdaki çalışmalarını tamamlamasının ardından ise belediyemiz tarafından yine çevre düzenlemesi ve ışıklandırma başta olmak üzere gerekli üstyapı çalışmaları da kısa sürede tamamlanmış olacak genel itibariyle Cumhuriyet Caddesi’nde başlatmış olduğunuz tüm çalışmaları 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Ben şimdiden başlatacağımız bu çalışmanın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, çalışmayı yürütecek olan ekiplerimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.