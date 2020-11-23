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Başkan Geylani’den Öğretmenler Günü mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 23.11.2020 17:35 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Öğretmenliğin ayrıcalıklı bir meslek olduğunu belirten Başkan Geylani, mesleğin ruhunda fedakarlığın yattığına dikkat çekti.

Başkan Geylani’den Öğretmenler Günü mesajı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Öğretmenliğin ayrıcalıklı bir meslek olduğunu belirten Başkan Geylani, mesleğin ruhunda fedakarlığın yattığına dikkat çekti. Başkan Geylani, öğretmenlerin bireylere yol gösteren birer rehber olduğunu vurgulayarak, “Öğretmenlik ayrıcalıklı bir meslektir. Bu mesleğe sahip olanların emeklerine, çaba ve gayretlerine karşılık biz ne yapsak azdır. Bu nedenle her gün Öğretmenler Günü olsa bile öğretmenin hakkını yerine getirmiş olamayız. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Ahirete göçenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Hepimize rol model olan öğretmenlerimize sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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