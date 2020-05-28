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Başkan Gezer esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 28.05.2020 15:18 | Son Güncelleme

AK Parti Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile maddi olarak zor günler geçiren esnafı yalnız bırakmadı.

Başkan Gezer esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile maddi olarak zor günler geçiren esnafı yalnız bırakmadı. Başkan Gezer, beraberinde AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile birlikte Kaynartepe Mahallesinde bulunan Gürsel Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Gezer, vatandaşların da taleplerini not aldı.
Ziyaretleri ile ilgili konuşan Başkan Gezer, halkla her zaman iç içe olduklarını söyledi. Başkan Gezer, “Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu ile birlikte esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledik. AK Parti hükümeti her zaman milletin yanındadır. İnşallah en kısa zamanda bu korona virüs belasından da kurtularak eski güzel günlerimize döneriz” dedi.

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