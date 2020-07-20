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Başkan Gezer yeni üye çalışmalarına devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.07.2020 12:54 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, ilçede vatandaşlarla buluşup partilerine yeni üye kazandırma çalışmalarını sürdürüyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ’Gönül Seferberliği’ kapsamında ilçeyi karış karış gezen Başkan Gezer, vatandaşlarla buluşup partilerine yeni üye kazandırma çalışmalarına da devam ediyor.

Başkan Gezer yeni üye çalışmalarına devam ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, ilçede vatandaşlarla buluşup partilerine yeni üye kazandırma çalışmalarını sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ’Gönül Seferberliği’ kapsamında ilçeyi karış karış gezen Başkan Gezer, vatandaşlarla buluşup partilerine yeni üye kazandırma çalışmalarına da devam ediyor. Kaynartepe Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinleyip imkanlar dahilinde çözüm üreten Başkan Gezer, ziyaretlerde partilerine yeni genç üye kazandırma çalışmaları da gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Başkan, Bağlar halkıyla bir araya gelmeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Gezer, "İlçede görüşmedik vatandaş bırakmayacağız. Evde, sokakta, iş yerinde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyip çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ziyaretlerimizde aynı zamanda partimize yeni üye kazandırma çalışmaları da yürütüyoruz. Korona virüs salgını tedbirlerine uyarak partimize gönül vermiş, üye olmak isteyen vatandaşlarımızın evlerine gidip gereken işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki günlerde yine hemşehrilerimizi evlerine gidip parti politikalarını anlatıp partimize yeni üyeler kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

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