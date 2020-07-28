YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Gökhan Yüksel, anketlerde "Covid-19 döneminde en başarılı 2. belediye başkanı" oldu

Başkan Gökhan Yüksel, anketlerde "Covid-19 döneminde en başarılı 2. belediye başkanı" oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.07.2020 16:27 | Son Güncelleme

SONAR araştırma şirketinin "Korona Dönemi Büyükşehir Belediye Başkanları ve İstanbul İlçe Belediye Başkanları Başarı Oranları" adlı performans değerlendirmesinde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 39 ilçe belediye başkanı içerisinden 2.

SONAR araştırma şirketinin "Korona Dönemi Büyükşehir Belediye Başkanları ve İstanbul İlçe Belediye Başkanları Başarı Oranları" adlı performans değerlendirmesinde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 39 ilçe belediye başkanı içerisinden 2. oldu.
SONAR’ın Temmuz ayında gerçekleştirdiği anket, TÜİK verilerine dayanılarak 20 büyükşehir ve İstanbul’un 39 ilçesinde yüz yüze ve telefonla olmak üzere gerçekleştirildi. Araştırmanın hata payı iller bazında yüzde 2,9, ilçeler bazında ise yüzde 2,8 olarak açıklandı.
Ankete Kartal’dan katılanların yüzde 64,9’u Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in Covid-19 pandemisi sırasındaki çalışmalarını başarılı bulduğunu ifade etti. Başkan Gökhan Yüksel, bu oran ile birlikte İstanbul’da görev yaptığı ilçede en yüksek başarı oranına sahip 2. belediye başkanı olmayı başardı.
Türkiye genelinde en başarılı büyükşehir belediye başkanları kısmında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 58,3 oran ile ilk sırada yer alarak en başarılı büyükşehir belediye başkanı olarak dikkat çekti.
Kartal Belediyesi’nden Covid-19 seferberliği
Kartal Belediyesi tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında 10 Mart’tan itibaren vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına geniş kapsamlı çalışmalar yapıldı. İlçe genelinde şimdiye kadar 5 milyon metrekare kapalı alanı dezenfekte edildi. Vatandaşların taleplerinin işleme alındığı Komşu İletişim Merkezine 100 binden fazla çağrı ulaştı. Gelen yardım taleplerinin başında gıda kolisi, ilaçlama, hijyen kiti ve maske talebi gibi konular öne çıkarken, gelen tüm talepler Kartal Belediyesi tarafından kısa sürede karşılandı. Ayrıca ekonomik durumu iyi olmayan 2 binden fazla Kartallıya yaklaşık 3 milyon TL’lik yardım yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma tatilde! Şeyma tatilde!
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Başkan Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TMO teşekkürü

Başkan Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TMO teşekkürü

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

PTT çalışanlarına bayram hediyesi

PTT çalışanlarına bayram hediyesi

Sabahattin Ali Anı Evi’ndeki çalışmalarda sona gelindi

Sabahattin Ali Anı Evi’ndeki çalışmalarda sona gelindi

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:03
Sabah
05:49
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:32
Yatsı
22:11

İstanbul Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Futbol: TFF 1. Lig play-off

Futbol: TFF 1. Lig play-off

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Kanuni'nin tılsımlı gömleği

Kanuni'nin tılsımlı gömleği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.