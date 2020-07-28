Başkan Gökhan Yüksel, anketlerde "Covid-19 döneminde en başarılı 2. belediye başkanı" oldu

SONAR araştırma şirketinin "Korona Dönemi Büyükşehir Belediye Başkanları ve İstanbul İlçe Belediye Başkanları Başarı Oranları" adlı performans değerlendirmesinde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 39 ilçe belediye başkanı içerisinden 2. oldu.

SONAR’ın Temmuz ayında gerçekleştirdiği anket, TÜİK verilerine dayanılarak 20 büyükşehir ve İstanbul’un 39 ilçesinde yüz yüze ve telefonla olmak üzere gerçekleştirildi. Araştırmanın hata payı iller bazında yüzde 2,9, ilçeler bazında ise yüzde 2,8 olarak açıklandı.

Ankete Kartal’dan katılanların yüzde 64,9’u Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in Covid-19 pandemisi sırasındaki çalışmalarını başarılı bulduğunu ifade etti. Başkan Gökhan Yüksel, bu oran ile birlikte İstanbul’da görev yaptığı ilçede en yüksek başarı oranına sahip 2. belediye başkanı olmayı başardı.

Türkiye genelinde en başarılı büyükşehir belediye başkanları kısmında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 58,3 oran ile ilk sırada yer alarak en başarılı büyükşehir belediye başkanı olarak dikkat çekti.

Kartal Belediyesi’nden Covid-19 seferberliği

Kartal Belediyesi tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında 10 Mart’tan itibaren vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına geniş kapsamlı çalışmalar yapıldı. İlçe genelinde şimdiye kadar 5 milyon metrekare kapalı alanı dezenfekte edildi. Vatandaşların taleplerinin işleme alındığı Komşu İletişim Merkezine 100 binden fazla çağrı ulaştı. Gelen yardım taleplerinin başında gıda kolisi, ilaçlama, hijyen kiti ve maske talebi gibi konular öne çıkarken, gelen tüm talepler Kartal Belediyesi tarafından kısa sürede karşılandı. Ayrıca ekonomik durumu iyi olmayan 2 binden fazla Kartallıya yaklaşık 3 milyon TL’lik yardım yapıldı.

