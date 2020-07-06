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Başkan Gökhan Yüksel, devam eden asfalt çalışmalarını inceledi

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.07.2020 10:10 | Son Güncelleme

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Orhantepe Mahallesi Girne Sokak ve Eser Sokak üzerinde yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Orhantepe Mahallesi Girne Sokak ve Eser Sokak üzerinde yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Covid-19 sonrası normalleşme sürecine dikkat çeken Başkan Gökhan Yüksel, "Zor günler geçirdik, fakat yaralarımızı hep birlikte saracağız, bu süreçten yenilenerek çıkacağız. Kartal’ın cadde ve sokaklarında asfaltlama çalışmalarına plan dahilinde devam ediyoruz" dedi.

Kartal Belediyesi, ilçe genelindeki; yol bakım, asfaltlama ve alt yapı çalışmalarına yaz sezonunda hız vererek aralıksız devam ediyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında Hürriyet Mahallesi’nde asfaltlama çalışmalarını tamamlayan Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına Orhantepe Mahallesi’nde devam ediyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de beraberindeki teknik ekip ile birlikte çalışmaların olduğu alanları ziyaret ederek süreç hakkında görevli personelden bilgi aldı.

Kartal’ın cadde ve sokakları yenileniyor
Hürriyet Mahallesi’nde şimdiye kadar 4 cadde ile 16 sokakta toplamda 7 bin 970 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt çalışması yapan ekipler, Orhantepe Mahallesi’nde ise 25 sokakta asfaltlama çalışması gerçekleştirecek. Asfaltlama çalışmaları, Kartal’ın 20 mahallesinde belirlenen plan doğrultusunda devam edecek.

Muhtelif cadde ve sokaklarda çalışmaların sür’atle devam ettiğini belirten Başkan Gökhan Yüksel, "İlçemize artı değer katacak çalışmalara devam edeceğiz. Kartallı komşularımızın hayat standartlarını daha da yükseltmek için hiç durmadan çalışıyoruz. Zor günler geçirdik, fakat yaralarımızı hep birlikte saracağız, bu süreçten yenilenerek çıkacağız. Kartal’ın cadde ve sokaklarında asfaltlama çalışmalarına plan dahilinde devam ediyoruz. İlçemizin ve komşularımızın ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmak ve memnuniyetlerini görmek, bizim için en büyük mutluluk. Kartallı komşularımızın en iyi hizmeti alabilmesi için yaz sıcaklarında gayretle çalışan, ter döken tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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